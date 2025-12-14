擴大海外布局！共信-KY產品新增新加坡授權

▲共信-KY今（14）日代子公司共信醫藥科技公告，其核心產品PTS302（甲苯磺酉先胺注射液）治療肺癌新藥，進一步簽署新增新加坡地區的授權及經銷合約。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 共信-KY今（14）日代子公司共信醫藥科技公告，其核心產品PTS302（甲苯磺酉先胺注射液）治療肺癌新藥，繼與馬來西亞公司完成授權合作後，進一步簽署新增新加坡地區的授權及經銷合約，成功擴大PTS302於東南亞市場之策略布局。

共信-KY表示，根據新加坡癌症統計資料，肺癌為當地常見且致死率偏高的癌症之一。2018年至2022年五年間，新加坡共診斷近9000例肺癌病例，平均每年約1800例。其中，惡性氣道阻塞（MalignantCentralAirwayObstructionMCAO）發生率約為25%，推估每年約有450名患者具有相關治療需求。

若以每位患者接受一次完整治療療程、每療程費用約1萬美元估算，新加坡針對該適應症之年度潛在市場規模約為450萬美元，五年市場規模約可達2250萬美元。本次新增新加坡市場授權，將有助於PTS302積極切入高醫療可近性市場，進一步提升其國際商業化潛力。

先前共信-KY也宣布PTS302已打入中國253家以上含三甲等教學醫院臨床使用。正式納入商保創新藥目錄後，可加速新藥導入醫院進程、提升普及率，也因病患自付比例下降，有助提升用藥可及性，帶動銷量成長。

共信受惠PTS302在中國布建醫院通路效益持續顯現，帶動今年前11月營收3300萬元，年增11.42%。此外，由於首版商保創新藥品目錄將於明年1月1日正式實施，在醫院端政策紅利釋放後，看好PTS302明年銷量有望倍數成長，加上持續推動PTS302的全球授權洽談與新適應症開發，對於明年營運持樂觀看法。

共信說明，商保創新藥目錄落地，目的在建設多層次醫療保障體系，滿足癌症病患多元化的用藥需求，並可激勵藥企持續投入創新藥物的開發。

共信-KY宣布11月合併營收為新台幣259萬元，創近2個月以來新高，月增38.26%、年減12.5%，累計前11月營收為3300萬元，較去年同期年增11.42%。

