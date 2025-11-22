擴大濱海打擊範圍 傳沱江級軍艦將移撥 「濱海作戰指揮部」
〔記者羅添斌／台北報導〕海軍規劃整併反艦飛彈丶飛彈快艇丶海洋監偵等部隊，原擬要在明年一月成立的「濱海作戰指揮部」，順延到明年七月再行成軍。軍方人士今天透露，海軍評估擴大濱海作戰的打擊範圍及運用層面，思考要將600噸級的沱江級軍艦全數移撥丶改隸「濱海作戰指揮部」。
他指出，依據先前的規劃，駐地在基隆的海軍131艦隊，轄下目前是以沱江級軍艦為主力，另有等待汰除的數艘老舊的錦江級軍艦，還有30艘光六快艇。其中，光六飛彈快艇確定要全數改隸「濱海作戰指揮部」，而若同屬131艦隊的沱江級軍艦也都改隸給「濱海作戰指揮部」，等同於131艦隊整個艦隊都要移撥給即將成立的「濱海作戰指揮部」，這是否符合艦隊作戰與濱海作戰的任務分工，尚待高層做最後決定。
量產型的沱江級軍艦，滿載排水量已達685噸，續航力可達1800浬，艦上可依任務搭載不同數量的海劍二防空飛彈，以及次音速雄二丶超音速雄三反艦飛彈，具有強大的機動性與火力，雖然噸數不大，航程不如大型軍艦，但依據海軍的作戰規劃，沱江級軍艦搭載的各式飛彈，可接受作戰指揮，引導攻擊遠程的目標，延伸其作戰範圍。
「濱海作戰指揮部」的規模不斷擴大，反艦飛彈作戰單位的數量隨著國產雄風系列反艦飛彈撥交部隊，以及美製岸置魚叉反艦飛彈系統的陸續交運，未來將成為「濱海作戰指揮部」的攻擊主力。依據先前的規劃，反艦飛彈部隊將編成北中南東四個打擊群，增程型雄三飛彈也將依據量產時程，分別撥交到艦隊及反艦飛彈部隊運用。
在千噸以下的飛彈艦艇部分，軍方人士說，除了先前確認要改隸給「濱海作戰指揮部」的光六快艇，沱江級軍艦也傾向移撥給「濱海作戰指揮部」，擴大飛彈艦艇的作戰層次及範圍。
另在對海雷達與偵蒐方面，目前海軍已在進行對各式制海雷達的性能提升，以及規劃新購案，未來將由新成立的「濱海作戰指揮部」，統合指揮以強化整體對海面目標的偵蒐與掌握。
