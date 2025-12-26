擴大為民服務 礁溪115/1/12起新增垃圾車定時定點(專區)收運服務

擴大為民服務-宜蘭縣礁溪鄉新增九處垃圾車定時定點(專區)收運服務，一一五年一月十二日起。（圖：礁溪鄉公所提供）

為擴大為民服務，提供無法配合夜間收運民眾傾倒垃圾之另一個選擇，宜蘭縣礁溪鄉公所將於明年一一五年一月十二日起新增九處垃圾車定時定點(專區)收運服務，以符合環境部大力推動定時定點收運環保政策及民眾清運需求。

礁溪鄉長張永德表示，垃圾清運與鄉民生活息息相關，既有五條沿線收運不變，新增九處定時定點(專區)，總計達十一處收運服務。公所也特別感謝龍潭國小、漳福廟、三興宮、四城火車站、天農廟、社福大樓、成功新村、猴洞坑及慈天宮等居民提供場地，讓倒垃圾更加便民，也請各位鄉親配合，在定點環保車輛就定位時，依現場清潔隊員引導放置垃圾及資收物，讓清運作業更加順暢，維護環境整潔。

礁溪鄉現有二處定時定點(專區)垃圾收運點位(無收運資收物)，已運作超過二十年，以服務鄉政中心及舊街早市攤販民眾為主，為擴大服務鄉親，增加辦理九處定時定點(專區)收運，由一輛垃圾車及一輛資源回收車執行收運服務，每處據點停留二十分鐘，除可降低鄉民因追逐垃圾車所產生的危險外，並提供無法配合夜間收運之民眾傾倒垃圾的另一個選擇。定時定點收運隨車人員可免於站立於垃圾車後車斗，避免工作跌落之風險，透過工作精進服務，提升隊員清運作業安全與落實源頭垃圾減量，兩者齊頭並進。

礁溪鄉公所再次宣導民眾在指定時段到達收運點，依據宜蘭縣分日分類回收政策，由民眾自行將垃圾、回收及廚餘分別投入垃圾車、回收袋及廚餘桶中，定時定點服務僅收受家戶四公斤內垃圾及資收物，裝潢、營建及事業廢棄物，請交由合格清除業者清運。