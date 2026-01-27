擴大產創條例租稅優惠 受理申請

經濟部產業發展署鄒宇新副署長（左五）、工總呂正華秘書長（左四）、工業區聯合總會許正雲理事長（右五）、電電公會宋雯霈副秘書長（右四）等人合影。

▲經濟部產業發展署鄒宇新副署長（左五）、工總呂正華秘書長（左四）、工業區聯合總會許正雲理事長（右五）、電電公會宋雯霈副秘書長（右四）等人合影。

經濟部今（廿七）日舉辦「產業創新條例擴大租稅優惠記者會」，由產業發展署鄒宇新副署長主持，針對一一四年五月七日總統修正公布之產業創新條例租稅優惠條文進行深度解讀，強調透過法規引導，協助產業數位化、低碳化雙軸轉型，並擴大投資新創，全面提升國家整體競爭力。依據修正公布的產業創新條例，經濟部已於今年一月一日起，正式開始受理智慧機械、5G系統、資安、AI及節能減碳等各投資抵減申請，盼各界業者踴躍申請適用並持續擴大投資，期透過產官共同努力，在數位低碳雙軸轉型的浪潮中，攜手厚植臺灣產業的核心競爭力，帶動國家經濟全面成長。

廣告 廣告

鄒副署長表示，政府政策目標是為了讓產業「充分瞭解、便於申請」，希望透過詳細說明，讓企業精確掌握修法內涵，進而積極運用租稅優惠達成雙軸轉型目標。

產業發展署說明，在產創條例第10條之1方面，一一三年申請件數及金額分別為一九五九件及一一八四億元，其中智慧機械為產業升級的核心投資項目，約占八成以上，投資件數前三名為基本金屬及金屬製品業、電子零組件業、石化材料及製品業，投資金額前三名為電子零組件業、電腦電子及光學製品業、石化材料及製品業。為因應人工智慧（AI）、淨零排放等趨勢，本次修法除保留智慧機械、5G系統及資安項目外，增列AI及節能減碳項目，鼓勵產業導入AI運算以提升應變能力，並加速減碳效率。同時，為配合適用範圍擴大，適用支出金額上限由原新臺幣十億元提高至二十億元，並延長施行期間至一一八年底止。

產業發展署補充，在加大投資新創力道方面，產創條例第23條之1優化有限合夥創投事業投資新創租稅優惠，將實收出資額門檻由三億元調降為一．五億元，並提高投資新創事業的金額或比率要求，以促進資金及早挹注初創期企業。此外，第23條之2則大幅放寬個人天使投資人適用條件，將投資金額門檻由一百萬元調降至五十萬元，並將高風險新創事業設立年限由未滿二年放寬至未滿五年；若高風險新創事業屬國家重點發展產業者，個人所得減除金額上限由三百萬元提高至五百萬元，期能加速引導更多民間資金支持新創事業。

本次記者會並特別邀請中華民國工業區廠商聯合總會許正雲理事長、中華民國全國工業總會呂正華秘書長與台灣區電電公會宋雯霈副秘書長親自出席。公協會代表對於本次租稅優惠政策之推動皆表達肯定，認為相關措施對產業升級轉型確有助益。

為推動企業低碳化轉型，經濟部亦提供輔導與補助資源，協助業者找出減碳熱點、改善生產流程，並導入創新低碳技術與減碳策略，自一一二年迄今已完成超過七千一百廠診斷輔導及補助一千五百餘案。此外，經濟部已成立產業競爭力輔導團，透過鏈結各縣市公協會，協力辦理政策廣宣並轉發予所屬會員，已觸及一六四家公協會，涵蓋約四萬餘家企業，自一一四年起迄今，已協助一萬五千餘家企業推動AI普及與應用導入等七大措施或相關輔導需求。