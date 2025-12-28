擴大癌症篩檢上路一年 衛福部亮成績單：發現7.1萬人異常 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

癌症是台灣人最大死因，衛福部114年元旦起擴大免費癌症篩檢資格，最新統計出爐，截至12月17日止，篩檢人數累計突破536.6萬人次，較去年同期增加超過24.8%。值得注意的是，今年已揪出約5.9萬名癌前病變與1.2萬名癌症個案，協助約7.1萬民眾及早發現異常，較去年同期增加約1.3萬人。

癌症已連續43年高居國人十大死因之首，呼應賴清德總統提出「健康台灣」政策，要在2030年達成癌症標準化死亡率降低三分之一目標，國健署自114年起擴大推動免費子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌四項癌篩檢服務，放寬補助對象範圍並新增人類乳突病毒（HPV）檢測服務。

廣告 廣告

國民健康署署長沈靜芬表示，政策推動將滿一週年，累積篩檢服務量達歷年新高，114年截至12月17日，累計癌症篩檢服務量已達536.6萬人次篩檢服務，較去年同期429.8萬人次，增加106.8萬人次，顯示民眾對篩檢的參與度持續提升。

癌症篩檢量逐步提升之際，沈靜芬說，經統計，114年共偵測出約5.9萬名癌前病變及1.2萬名癌症個案，成功協助約7.1萬名民眾及早發現異常；相較去年同期偵測約5.8萬名癌前病變及癌症個案，增加約1.3萬名，約成長23.3%，顯見擴大篩檢已在早期偵測上帶來明顯成果。如民眾收到篩檢結果異常通知，請務必儘早至醫療院所完成後續檢查，才能及早掌握健康狀況。

國健署呼籲，符合資格的民眾務必善用政府提供的免費篩檢服務，由於癌症初期並無明顯症狀，不容易覺察，最有效的方式即是透過定期篩檢、早期發現，就能多一分健康保障。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

男性變胖出大事！ 醫：代謝失衡恐讓精液變差、壽命變短

冬令進補藏健康風險 吃對「5原則」營養才全補得到

【文章轉載請註明出處】