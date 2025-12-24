擴大癌症篩檢屆滿周年！ 7.1萬異常個案及早成功揪出





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】114年元旦起擴大免費癌症篩檢資格，篩檢服務量大幅提升，截至12月17日累計突破536.6萬人次，較去年同期增加逾24.8%。今年已揪出約5.9萬名癌前病變與1.2萬名癌症個案，協助約7.1萬民眾及早發現異常，較去年同期增加約1.3萬人，國民健康署鼓勵符合資格的民眾把握免費癌症篩檢，作為守護健康的重要防線。



擴大免費癌篩已達536.6萬人次受惠 提醒符合資格民眾定期癌篩



癌症已連續43年居國人十大死因之首。呼應賴總統「健康台灣」政策，在2030年達成癌症標準化死亡率降低1/3目標，國民健康署自114年起擴大推動免費子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌4項癌篩檢服務，放寬補助對象範圍並新增人類乳突病毒（HPV）檢測服務，以早期發現癌症、早期治療。

政策推動即將滿一週年，累積篩檢服務量達歷年新高，114年截至12月17日，累計癌症篩檢服務量已達536.6萬人次篩檢服務，較去年同期429.8萬人次，增加106.8萬人次，顯示民眾對篩檢的參與度持續提升。國民健康署沈靜芬署長呼籲，符合資格的民眾務必善用政府提供的免費篩檢服務，也要特別鼓勵自114年起擴大納入的篩檢對象一起來接受服務。定期篩檢、早期發現，就能多一分健康保障。



114年7.1萬異常個案成功揪出 早期偵測務必把握及早治療時機



在癌症篩檢量逐步提升之際，為成功揪出潛在的癌前病變與癌症個案，落實異常個案的後續追蹤顯得格外重要。經統計，114年共偵測出約5.9萬名癌前病變及1.2萬名癌症個案，成功協助約7.1萬名民眾及早發現異常；相較去年同期偵測約5.8萬名癌前病變及癌症個案，增加約1.3萬名，約成長23.3%，顯見擴大篩檢已在早期偵測上帶來明顯成果。如民眾收到篩檢結果異常通知，請務必儘早至醫療院所完成後續檢查，才能及早掌握健康狀況。



國民健康署沈靜芬署長呼籲，由於癌症初期並無明顯症狀，不容易覺察，最有效的方式即是透過定期癌症篩檢及早發現、及早治療。因此，請符合資格的民眾定期善用免費癌症篩檢服務，如果收到異常通知，也務必儘速就醫進一步確認。國民健康署鼓勵民眾多加運用政府提供的各項預防保健服務，共同守護個人與家庭健康，攜手迎向更健康的未來。



