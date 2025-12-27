擴大癌症篩檢滿週年！國健署助7.1萬人及早發現異常

政府自114年元旦起擴大免費癌症篩檢資格，帶動篩檢服務量明顯成長。國健署統計，截至114年12月17日，癌症篩檢累計已突破536.6萬人次，較去年同期增加逾24.8%；今年共揪出約5.9萬名癌前病變及1.2萬名癌症個案，成功協助約7.1萬名民眾及早發現異常，較去年同期增加約1.3萬人。

政府自114年元旦起擴大免費癌症篩檢資格，帶動篩檢服務量明顯成長。（示意圖／Pixabay）

國健署指出，癌症已連續43年高居國人十大死因之首，為呼應賴清德總統「健康台灣」政策，並朝2030年癌症標準化死亡率降低三分之一目標邁進，自114年起擴大推動免費子宮頸癌、乳癌、大腸癌及肺癌四大癌症篩檢，除放寬補助對象外，也新增人類乳突病毒（HPV）檢測服務，以強化早期發現與治療。

政策上路即將滿一年，篩檢服務量創下歷年新高。國健署統計，114年截至12月17日，累計篩檢人次達536.6萬，較去年同期的429.8萬人次增加106.8萬人次，顯示民眾參與癌症篩檢的意願持續提升。

國健署署長沈靜芬呼籲，符合資格的民眾務必善用政府提供的免費癌症篩檢服務，特別是自114年起擴大納入的族群，更應主動接受篩檢。定期篩檢、早期發現，是守護健康的重要關鍵。

符合資格的民眾務必善用政府提供的免費癌症篩檢服務，特別是自114年起擴大納入的族群，更應主動接受篩檢。（示意圖／flickr）

在篩檢量提升的同時，國健署也強調異常個案後續追蹤的重要性。統計顯示，今年共偵測出約5.9萬名癌前病變與1.2萬名癌症個案，合計約7.1萬名民眾及早發現異常，較去年同期增加約23.3%。國健署提醒，民眾若收到篩檢異常通知，應儘速至醫療院所完成後續檢查，避免延誤治療時機。

沈靜芬指出，癌症初期多無明顯症狀，透過定期篩檢才能及早發現、及早治療。國健署鼓勵民眾善用政府提供的各項預防保健與癌症篩檢資源，攜手守護個人與家庭健康，邁向更健康的未來。

