擴大癌篩週年助7.1萬人揪異常

今年元旦起擴大免費癌症篩檢資格，篩檢服務量大幅提升，截至十二月十七日累計突破五百三十六‧六萬人次，相較去年同期增加逾百分之二十四‧八。今年揪出約五‧九萬名癌前病變、一‧二萬名癌症個案，總計協助約七‧一萬民眾及早發現異常，相較去年同期增加約一‧三萬人。

國健署昨（二十三）日表示，自今年起擴大推動免費子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌四項癌篩檢服務，放寬補助對象範圍並新增人類乳突病毒（HPV）檢測服務，以便早期發現癌症早期治療。政策推動即將滿一週年，累積篩檢服務量達到歷年新高，累計癌症篩檢服務量已達五百三十六‧六萬人次，相較去年同期四百二十九‧八萬人次，增加一○六‧八萬人次。

廣告 廣告

沈靜芬署長呼籲，符合資格的人務必善用政府提供免費篩檢服務，也要特別鼓勵自今年起擴大納入篩檢對象一起來接受服務。定期篩檢、早期發現，就能多一分健康保障。由於癌症初期並無明顯症狀，不容易覺察，最有效的方式即是透過定期癌症篩檢及早發現、及早治療。

因此，符合資格的人定期善用免費癌症篩檢服務，如果收到異常通知，也務必儘速就醫進一步確認。國健署鼓勵民眾多加運用政府提供各項預防保健服務，以便共同守護個人與家庭健康。

【中央社台北二十三日電】擴大癌症篩檢週年，篩檢服務量大幅提升，截至十二月十七日累計突破五百三十六‧六萬人次，較去年同期增加逾二十四‧八%；今年已揪出約五‧九萬名癌前病變與一‧二萬名癌症個案，較去年同期增加約一‧三萬人。

今年起癌症篩檢擴大對象，分別為肺癌篩檢增列四十五至七十四歲男性或四十至七十四歲女性，有血緣關係父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌民眾；及五十至七十四歲吸菸史達二十包一年以上，如每天一包菸，共吸菸二十年或每天○‧五包菸，共吸菸四十年，仍吸菸或戒菸未達十五年重度吸菸者。

另外，乳癌X光攝影，年齡增列四十歲至四十四歲及七十歲至七十四歲；子宮頸癌抹片檢查，年齡增列二十五歲至二十九歲可每三年檢查一次；大腸癌篩檢增列四十五歲至四十九歲、四十歲至四十四歲具家族史者；新增三十五歲、四十五歲、六十五歲女性當年一次人類乳突病毒（HPV）檢測。