擴大社區支持量能心路 在兩處啟動服務

小作所服務對象在輕鬆愉快的唱歌活動中互動交流，並增進自信與社交能力。圖_心路基金會

心路基金會開辦的樟新社區公共托育家園，內部環境溫馨明亮，陪伴嬰幼兒在日常生活中持續發展。圖_心路基金會

新店文山小作所開幕典禮現場，心路基金會及新北市社會局長官與團隊共同合影，象徵公私協力，共同打造身心障礙者友善的社區日間支持服務。圖_心路基金會

樟新社區公共托育家園採小規模、類家庭式托育模式，接住不同發展需求的嬰幼兒，展現社區共融精神。圖_心路基金會

隨著家庭結構與照顧需求日益多元，社區支持系統的完善成為社會發展的重要課題。心路基金會「新店文山小型作業所」及「臺北市樟新社區公共托育家園」正式啟動服務，分別回應嬰幼兒托育與成人身心障礙者日間支持的迫切需求，持續補強社區照顧網絡。由新北市社會局委託心路基金會承接的「新店文山小作所」，座落於新店社會福利大樓。該空間原為心路「愛兒發展中心」，長期提供身心障礙兒童早期療育服務。隨著少子化趨勢，早療服務需求逐年下降，但成人身心障礙者在日間活動、生活學習與社會參與上的需求卻持續增加。

經新北市政府社會局與心路基金會共同評估後，決定活化既有空間，轉型設立小型作業所，讓服務資源更貼近當前社會需求。心路執行長賴炳良表示，「新店文山小作所」的成立，呼應政府推動去機構化與社區化服務的政策方向，也是心路在雙北地區設立的首處小型作業所，肩負陪伴身心障礙者走入社區、參與社會的重要任務。未來「新店文山小作所」將依服務對象的能力與特性，規劃合適的作業活動，並結合生活自理與文康休閒訓練，透過穩定而多元的日間支持，協助服務對象累積生活能力。

另一方面，心路位於臺北市的「樟新社區公共托育家園」亦於日前正式啟動服務，為臺灣托育服務寫下共融新頁。心路執行長賴炳良表示，公共托育家園是一種小規模、類家庭式的托育模式，介於居家保母與大型托嬰中心之間，能兼顧照顧品質與家庭需求。「樟新社區公共托育家園」規劃12個托育名額，其中保留3名提供發展遲緩嬰幼兒，讓不同發展需求的孩子在同一空間中共同生活、學習與成長，落實共融照顧理念，也呼應《身心障礙者權利公約》的核心價值。賴炳良也指出，心路深耕早期療育服務近40年，具備完整且專業的療育與支持團隊，未來將結合托育現場，為孩子與家庭提供即時且適切的專業協助。