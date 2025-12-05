擴大網路審查！俄羅斯宣布封鎖Snapchat、FaceTime 用VPN也無解

國際中心／紀玫瑄報導

俄羅斯對網路與通訊軟體的網路審查再度擴大。俄羅斯網路監管機構Roskomnadzor宣布，境內將禁止使用通訊軟體Snapchat，同時蘋果（Apple）公司提供的視訊通話服務FaceTime也遭到限制。俄國官方聲稱，這兩個應用程式被用來協助組織進行恐怖活動與詐騙。

根據英國媒體《衛報》報導，俄羅斯網路監管機構Roskomnadzor發布聲明表示，Snapchat及FaceTime被俄國境內組織用來招募恐怖行動、詐騙犯罪的協助者，因此將遭到俄國當局限制。針對被俄國境內封鎖一事，兩間公司均未回應。

事實上，俄羅斯早已於10月10日起就已封鎖Snapchat，只是俄國當局直到本週才正式對外發布聲明。這次封鎖行動，是繼禁用Instagram、Facebook、Telegram、YouTube、WhatsApp後，俄國再度出手管控通訊軟體，其中更包括可以連線至軟體的VPN服務。

■通訊軟體遭禁用時間軸

※2022年3月：全面禁止Instagram和Facebook，指控散播假新聞。​

※2022年7月：移除官方YouTube頻道。

※2024年7月：YouTube遭到流量限速，流量限至20%。

※2024年8月：封鎖加密通訊軟體Signal，並要求部落格註冊用戶身份。​

※2025年8月：擴大封殺Telegram、WhatsApp通話，同時封鎖50個VPN服務。​

※2025年12月：禁用Snapchat及FaceTime，指控被用來招募恐怖行動、詐騙犯罪的協助者。

俄國今年再禁用WhatsApp及Telegram的通話功能。（示意圖／翻攝自pixabay）

此外，俄國當局去年封鎖通訊軟體Signal、Viber，今年更禁止俄羅斯境內最多人使用的WhatsApp，以及Telegram的通話功能。同時，當局積極推廣一款名為Max的「國產通訊應用程式」，令不少反對者認為這是俄羅斯用來監控人民通訊的工具。

網路權益團體Net Freedom的資安專家Stanislav Seleznev指出，俄羅斯將任何可以讓用戶互相傳訊息的平台，都視為「訊息傳播的組織者」，因此必須提供監管機構註冊，且配合安全部門調閱資料。專家更表示，WhatsApp與Telegram被封鎖後，許多人轉往使用FaceTime，而現在當局對FaceTime的封鎖，估計恐有數千萬俄羅斯人將受到影響。

儘管俄羅斯當局聲稱這些軟體是因為「散布假訊息、協助犯罪溝通」等原因遭到封鎖，但外界猜測，封鎖通訊軟體的時機點剛好落在2022年俄烏戰爭開打後，認為俄國當局恐怕是基於「反西方制裁」以及「國家安全考量」所做出的決定。

