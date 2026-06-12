擴大翼展與酬載 改良版MQ-28戰力升級

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記者丘學陞／綜合報導

美國波音公司10日在德國「柏林航太展」（ILA Berlin），展示改良版MQ-28「幽靈蝙蝠」（Ghost Bat）無人機設計方案，藉由放大機體與機翼尺寸擴增燃油與載彈量，可望大幅提升投射戰力，成為未來「有人／無人組合」（MUM-T）作戰新銳裝備選項。

內置2組彈艙 提升匿蹤打擊火力

波音以現有MQ-28A型機為基礎，將機翼尺寸放大超過25%，並擴大翼展與機身尺寸，藉此拓展內部空間與外部酬載能力，提供更高航程與彈藥量，滿足不同類型用戶需求。

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改良版MQ-28除額外增加2000磅（約907公斤）酬載能力外，並設置2組內置彈艙，每側可掛載1枚AIM-120型空對空飛彈，或2枚GBU-39「小直徑炸彈」（SDB），提升匿蹤狀態下的打擊火力。此外，機首改採模組化任務機鼻設計，可依需求配備感測器，以及加裝超視距通訊套件，讓人員以遙控方式遠端操作MQ-28執行任務。

強化協同作戰能力 爭取德CCA計畫

波音說，MQ-28研發逐漸成熟，不僅完成多次試飛，還接受電磁暗房測試驗證匿蹤性能。其原先雖是根據澳洲需求而研發，但最新設計的改良版，有望符合更多用戶空防作戰需求。為此，波音在航太展上宣布，將整合迪爾防衛（Diehl Defence）的IRIS-T空對空飛彈等武裝，並由羅德史瓦茲（Rohde & Schwarz）公司將MQ-28整合入德國國防軍通訊與任務指揮系統，藉此爭取德國「協同戰鬥航空器」（CCA）研發計畫。

改良型MQ-28無人機，藉由放大機翼與機身尺寸與新增內置彈艙，大幅提升航程與作戰能量。（取自波音公司網站）

MQ-28已完成外掛AIM-120實彈射擊測試，改良型可望改採內置彈艙掛載模式，維持匿蹤性能。（取自澳洲國防部網站）

波音在柏林航展上，宣布與德國國防工業擴大合作，有意運用改良型MQ-28競逐德國版CCA計畫。（取自迪爾防衛「X」）

波音公司在「柏林航太展」展出改良型MQ-28模型，爭取歐洲用戶目光。（取自波音公司instagram）

現有MQ-28A原型機，機翼明顯較短。（取自澳洲國防部網站）