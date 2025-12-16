擴大臨檢強力取締毒駕 不分日夜守護市民安全

1765863167033

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】針對基隆市近期發生之毒駕傷亡案件，謝國樑市長高度重視，特於12月15日下午召集衛生局、消防局及警察局，進行跨局處研商，全面強化毒駕防制作為。會中指示持續加強攔檢盤查勤務，並規劃採購防撞設備，以確保同仁執勤安全；另針對重大毒駕案件犯嫌及毒駕累犯，責成警察局建請檢察官聲請羈押，以展現強力執法決心。

基隆市警察局於12月15日即同步規劃擴大臨檢勤務，針對轄內重要路口及重點處所，主動實施臨檢攔查，以期有效遏止並即時發現毒駕等各類違法行為。毒品犯罪為「萬國公罪」，且屬無被害人犯罪，若非警方主動查緝，相關案件往往難以浮現。未來基隆市警察局亦將持續針對各重要路口，不分日夜加強毒駕攔查，透過主動查緝作為，發掘潛在且不易察覺之毒駕案件，全面提升交通與治安安全。

此外，為確保警察同仁執勤安全，基隆市警察局刻正規劃採購L型車輛攔阻系統及反恐級雞爪丁等相關防護裝備，期能有效避免車輛規避檢查蓄意衝撞意外發生，以確保執勤員警生命安全。

另就重大毒駕案件及毒駕累犯，基隆市警察局將主動建請檢察官聲請羈押，並於今日召開之檢警聯席會議中，提案「毒駕累犯建請羈押」，與檢方共同研議後續精進執法與防制作為。對於毒駕累犯致人傷亡者，警察局也將對此種犯罪提出研議是否符合刑法「原因自由之行為」要件，以不確定殺人犯罪故意予以論責，讓犯罪者擔負更嚴重的刑事責任與刑期，以展現市府嚴正執法、守護市民安全之決心。

在高人員流動率及繁重勤務壓力下，基隆市警察局全體同仁仍堅守崗位、日夜付出，治安與交通工作並未偏廢。未來將持續以市民安全為首要目標，全力打擊犯罪、維護交通秩序。