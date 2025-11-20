擴大誠實服務版圖！ 永慶房屋推出《永慶薪自由》徵才計畫
面對台灣競爭激烈的房地產市場，房仲業的經營策略往往成為市場信心的風向球。特別是在今年房市在交易量下降，業界普遍保守觀望之際，房仲第一品牌永慶房屋卻逆勢展現雄心，11月宣佈在雙北市直營區啟動擴大展店與新的《永慶薪自由》徵才計畫，提供業務新人「前12個月每月6萬元」收入保障，展店目標邁向350店。永慶房屋此舉更是對企業核心價值—「誠實與專業服務」的堅定投資。
業務新人保障「6萬X12個月」 只為心無旁騖的專業養成
永慶房屋《永慶薪自由》徵才方案，首年年收入保障即達72萬元，搭配「月排休最高10天」制度，讓經紀人員工作與生活平衡，展現永慶房屋不惜成本，只為培養具備卓越服務水準的新世代菁英。
永慶房屋人資部塗振宏協理表示，孫慶餘董事長自創業以來，便將「先誠實再成交」視為企業最高準則。永慶深知，房仲經紀人員的專業，必須建立在誠實服務與資訊透明之上，才能贏得客戶的滿意與長久的支持。此次的擴大展店與《永慶薪自由》計畫，我們期許用最高的保障與最好的培訓制度，就是要讓消費者無論走進哪一家永慶門市，都能獲得標準一致、最高品質的誠實服務。
永慶房屋堅信「唯有幸福的員工，才有滿意的客戶」，只有充滿幸福感的員工，才會發自內心提供消費者感動的服務，幫助每個家庭圓滿成家。除了最新的保障收入之外，永慶房屋更導入AI科技，自行研發「AI智能教練系統」，就算沒有經驗也不用擔心。業務新人還有專屬師父帶領，有效減少摸索，將時間專注客戶服務、學習技能。
永慶房屋陳翊昇店長創造五星服務口碑
永慶房屋以「誠實」為服務的準則，且深植每位經紀人員心中，其中，永慶房屋天母區的陳翊昇店長，年僅33歲的他，以卓越的專業知識、誠實正直的服務精神，以及量身打造的客製化服務，成功樹立了標竿，更贏得廣大消費者一致的五星好評。
陳翊昇店長能脫穎而出，關鍵在於他專業知識的廣度和深度，以及在服務細節上展現的貼心。曾在一次委託出售房屋的過程中，他展現了專業的敏感度，發現物件雖然是兩戶打通使用，但仍保留了兩個獨立門牌。立刻意識到這個細節，若沒有進行門牌合併，會被視為一次出售兩間房屋，在第七波選擇性信用管制下，買第二戶的房貸額度會被限縮至5成，不只影響買方貸款申請，甚至可能造成糾紛。陳翊昇店長不只提醒屋主，更主動協助處理門牌合併的行政流程，消除了未來為房屋銷售的不確定因素。貫徹「先誠實再成交」精神的陳翊昇店長，也獲得客戶上Google為他留下五星好評！
永慶房屋秉持「先誠實再成交」的核心理念，擴大誠實的影響力！持續展店與招募各界好人才，《永慶薪自由》徵才方案提供業務新人保障前12個月每月6萬元收入，歡迎社會新鮮人或各行各業的轉職者一起加入永慶的行列。
