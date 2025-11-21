擴大貨運三業行車安全 交通安全教育訓練專班開課





新竹市監理站20日舉辦「114年第4季貨運三業調訓高違規駕駛人交通安全教育訓練專班」，因應公路局擴大調訓對象，首次招回「未禮讓行人違規駕駛人」及「重大行車事故之第一當事人事故駕駛人」，並持續招回第3季期間有重複發生超載、貨物掉落、貨物滲漏、行車紀錄器異常、超速、闖紅燈、未依規變換車道、未保持安全距離、駕照不符、酒駕、危險駕駛等重大違規事件之營業貨車駕駛人，以面對面課程講授正確行車觀念，矯正駕駛不當違規行為。

本次針對違規態樣，特別開設「交通法規、防禦駕駛、駕駛道德」等三堂課，並由監理站主管進行法規面授課，另邀請國道公路警察第六大隊及新竹市交通隊講師分別講授案例及影片教學，分析肇因引導駕駛人來防範事故的發生。藉由法規面及實務面雙管齊下，加強駕駛人防禦駕駛及法制觀念，充分展現「人本交通-停讓文化」及降低事故風險的決心。

新竹市監理站站長黃友川強調，為推動貨運業減少行車事故風險，除定期挑出高風險之駕駛人，輔以調訓課程講授正確行車觀念外，針對當月未禮讓行人違規業者，將派員前往辦理公司安全考核，強烈要求業者應完成內部員工教育訓練，尤其是違規駕駛人須施以個別輔導。

公路局對於貨運三業就「公司管理」、「駕駛人管理」、「車輛管理」等三面向，訂定貨運三業EIS管理機制，輔助貨運公司分自我檢視風險因子，藉此提升公司交通安全意識，有效降低風險，期盼達到「零違規及零事故願景」。

