擴大運動產業市場 提升產值

運動部政務次長黃啟煌昨（五）日表示，依據《國家運動產業發展中心設置條例》成立的行政法人國家運動產業發展中心，監督機關為運動部，黃政次說，為促進運動產業的研究發展，國家運動產業發展中心與輔導產業發展有豐富經驗的經濟部產業發展署，自運動部於去年九月成立以來，即有密切的聯繫，今後還要借助產發署的輔導產業發展經驗，包括運動賽事產業化、全民運動產業化之推動與輔導等。

黃政次表示，運動部主責全國運動政策規劃及跨部會合作，推動全國運動業務，關於國家運動產業發展中心之定位為：政策執行與推動單位、產業支援與服務平台、政策回饋與策略智庫。國家運動產業發展中心承接運動部政策，以推動全齡運動發展、賽事輔導、跨域創新、產業促進等四大方向，協助推動擴大運動參與人口、賽事產業化、運動場館普及化、運動產業永續經營、培育運動產業專業人才等，期擴大我國運動產業市場並提升產值。

出身經濟部工業局（現經濟部產發署）的運動部產業及科技司司長王詔民表示，運動部也很歡迎縣市政府合力推動輔導運動產業提高產值，台灣運動產業規模較小，生產廠商多以承做國際品牌大廠代工為主（如運動鞋、氣墊鞋等），政府鼓勵運動產業投入研發、生產高附加價值產品及拓展外銷市場。