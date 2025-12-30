擴大醫護心理諮商權益！議員籲聯醫比照消防局多元選擇

鍾佩玲表示台北市聯合醫院醫護人員應有更好的心理諮商資源。（取自議員鍾佩玲臉書）

為保障台北市聯合醫院醫護人員能持續獲得心理諮商服務，議員鍾佩玲30日指出，現行聯醫的員工協助方案（EAP）應比照北市消防局制度辦理，除聯醫內部既有的諮商師資源，也要有外部合作的諮商單位，讓醫護人員能根據自身需求選擇需要的心理諮商服務，以利諮商持續發揮效果，保障其心理健康。

鍾佩玲觀察，現行聯醫依據勞動部推行的「勞工一年6次免費」心理諮商服務，是在醫院內的「職業安全衛生室」進行，一旦6次使用完就需轉介外部資源，如市府的員工協談室、衛服部15至45歲青壯世代心理健康支持方案，導致諮商效果中斷。此外，鍾佩玲更提出曾接獲陳情，表示聯醫院內職安室由主任、主管兼任心理師，醫護人員難完整表達自身心理問題。

廣告 廣告

北市聯醫回應，如聯醫醫護同仁有較大的諮商需求，將討論開放不限6次的諮商額度，若職安室無法滿足或是希望持續由同一位諮商師合作，聯醫也會協助轉介旗下「全觀心理健康中心」，該單位共有12位心理諮商師，並支援到院服務，且市府人事處也有特約心理諮商師共23位可供配合。

外部諮商資源部分，含市府「台北市政府員工協助方案」，將在市府員工協談室進行，每一個案可使用6次協談服務，每次1小時2000元費用由市府經費支應，並依個案情況評估媒合轉介。

同時，在醫護人員諮商隱私保護方面，聯醫回應未來僅保留「必要範圍」的個資欄位，像是保留可供派案或轉介資源方所需之出生年、曾接受心理服務欄位，刪除服務年資與教育程度欄位，加強保護隱私個資與促進申請意願。

至於聯醫職安室心理諮商師人員，目前並無主任、主管或員工兼任心理師的狀況。

更多中時新聞網報導

駁零選擇才演BL劇 邱宇辰「只有感恩」

翁倩玉看《陽光女子》首映怕會哭

李聖傑合唱韓國女高音耍曖昧