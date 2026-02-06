擴大金融支持 8大公股對中小微企業融資額度倍增至3兆元

財政部宣布，督導8大公股銀行對中小微企業融資，規模增至3兆元，申辦延到明年底。李政龍攝



財政部今（6）日宣布，所督導的8大公股銀行2年多前已先以自有資金推動「中小暨微型企業振興融資方案」，提供中小微企業金融支援，原定辦理期限至去年底。考量到企業仍有強烈的融資需求，因而將融資額度從新台幣1.5兆元倍增至3兆元，並延長申貸期限至2027年底。

財政部表示，中小微企業融資方案是公股銀行自主推動辦理，與政府協助中小企業提供金融支援目標一致，包含經濟部「中小微企業多元發展專案貸款」、財政部因應美國對等關稅政策金融支持等措施，共同提供中小微企業多元選擇，發揮金融支援企業皂戈政策加乘效果。

相關融資方案自2023年4月開辦以來，總額度已由原定3,000億元，三度調增總額度目標至1.5兆元，截至2025年底止，累計核貸1兆8,301億餘元；核貸戶數計14萬4,346戶，其中微型及新創事業承作戶數6萬5,940戶，占45.68%、近半數，公股銀行已有效落實支持中小微企業振興之政策目標。

財政部表示，在推動公股銀行發揮金融支持企業的同時，也繼續督導公股銀行落實徵授信審核及貸後管理，控管撥貸資金流向符合申貸用途及政策支援目標，並加強對中小微企業客戶主動關懷及宣導，協助企業穩健經營，扶植創新與轉型升級，提升產業競爭力及強化營運韌性。

