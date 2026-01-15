擴大防災士培訓！內政部首辦「印尼移工專班」 曝2026年兩大推動重點
總統賴清德政府上任後，推動全社會防衛韌性整備工作，內政部也持續推進防災士培訓，繼2025年完訓11萬人，內政部今（15）日公布2026年度民間團體防災士推動重點，除了持續鼓勵村里長、村里幹事等人士踴躍參與防災士培訓，今年也將首度納入外籍移工與婦女組織，並進一步串聯4大國際社團，以及全國性工商團體，推動防災士制度深入百工百業，共築社會安全網絡。
內政部今日舉行部務會報，安排民政司與合作及人民團體司報告「防災士推動情形」，並在會報後召開記者會。內政部說明，防災士制度是建構自主防救災能量的核心，村里長在第一線協助各級政府辦理災害防救等工作，必須具備關鍵災害防救應變知能；去年6月前，全國村里長僅2成取得防災士證書，內政部補助地方政府開辦村里長防災士培訓專班後，截至去年底，全國7748名村里長已有已有51%、3961人完訓，而村里幹事4276人則有64%、2730人完訓，皆有顯著成長。
內政部指出，各縣市村里長完訓比率以高雄市84%、嘉義市83%及台南市80%為最高，展現村里長對守護地方安全、共同提升地方防災量能的決心；防災士培訓目的，是提供緊急救護專業知識及自主救護能力，並非給予村里長額外任務或壓力，未來也會彈性調整授課內容，讓參加者更易於學習與理解。
內政部：將以國際化、主流化為民團防災士推動重點
另一方面，內政部提到，目前正積極連結民間社會資源推動防災士，包括去年結合台灣主婦聯盟生活消費合作社辦理10場次防災士培訓、培訓500人，成功將防災知能導入社區生活圈，並與中華民國儲蓄互助協會合作辦理7場次、培訓485人，運用其深入基層的金融網絡，強化在地互助能量；同時，也針對農業、銀髮、照顧等不同領域合作組織，辦理14場次，培訓910人，成果豐碩。
內政部說，今年將以「國際化」與「主流化」為民間團體防災士培訓推動重點，目前已主動拜會各國際獅子會、國際青年商會中華民國總會、國際扶輪台灣總會、國際同濟會台灣總會等4大國際社團，促使其研議將防災士培訓納入組織的年度計畫，希望藉由國際團體的社會影響力，帶動全民防災風氣。
內政部續指，考量長照看護移工長期深入我國家庭，今年上半年度將辦理首場「外籍移工防災士培訓場次」，同時也將與「台灣婦女團體全國聯合會」等團體合作辦理婦女專屬培訓場次。內政部強調，防災工作已不再侷限於傳統公部門體系，透過村里長的在地影響力和人民團體、合作社的多元網絡，提升社區民眾對防災事務的重視，方能實現臺灣社會自主韌性的目標。
有關首場外籍移工防災士培訓，目前以印尼籍長照看護移工為主，內政部合作及人民團體司長詹娟娟補充，由於花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤重創光復鄉期間，看見外籍移工自發進入災區援助令人深受感動，惟因外籍移工防災士培訓此次為第一場次，未來也有規劃將其他國籍、領域的移工納入防災士培訓，但勢必先檢視首場次培訓效果如何後，再進行後續規劃。
