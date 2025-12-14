擴大RISC-V架構布局！高通收購Ventana 強化自家Oryon CPU能力

【記者呂承哲／台北報導】高通技術公司（Qualcomm）宣布收購 Ventana Micro Systems Inc.，展現其持續推動 RISC-V 標準與生態系發展的長期策略。透過整合 Ventana 在 RISC-V 指令集架構開發方面的專業能力，高通可進一步強化自身 CPU 技術布局，並深化在多元運算平台的競爭優勢。

Ventana 團隊未來也將與高通在 RISC-V 及客製化 Oryon CPU 的既有研發成果相互補強，擴大高通於 AI 與跨產品線應用上的技術領先幅度。

廣告 廣告

高通技術公司執行副總裁暨技術規劃、邊緣解決方案與資料中心部門總經理 Durga Malladi 表示，高通致力於塑造智慧運算的未來，看好 RISC-V 指令集架構在推進 CPU 技術前沿與促進跨產品創新的潛力。此次收購 Ventana，象徵高通在打造業界領先、以 RISC-V 為基礎的 CPU 技術並導入各類產品應用上，邁出關鍵一步。

Ventana Micro Systems 執行長 Balaji Baktha 則指出，加入高通為 Ventana 團隊開啟全新里程碑，未來將把 RISC-V 的專業技術導入高通領先的 Oryon CPU 開發體系，與高通團隊共同突破效能與能源效率的界線，推動新一代運算產品與使用體驗。

Ventana Micro Systems 成立於 2018 年，總部位於美國加州庫比蒂諾，專注於開發基於 RISC-V 開放式架構的高效能、可擴展且安全的運算晶片解決方案，並為 RISC-V 國際董事會與技術指導委員會成員之一，在全球 RISC-V 生態系中具備重要影響力。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

八點檔男星3度病危！不敢告訴老母 淚訴：我已經沒救

直擊法蘭克福聖誕市集！在羅馬人廣場感受百年浪漫

美股道瓊飆646點創新高！甲骨文慘崩近11% 台積電ADR收黑

