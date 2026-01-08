擴展農業人力來源 高市府邀銀髮人才走入農場

（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）因應農業季節性人力短缺，高雄市農業局邀銀髮族走入農場，體驗小番茄採收與包裝等農務工作，並促進55歲以上或退休後有再就業意願者銜接農務工作，擴展農業人力來源。

高雄市農業局攜手美濃區農會及高雄市銀髮人才服務據點，今天在美濃地區辦理職場觀摩體驗，邀銀髮族走入農場，實際體驗小番茄採收與包裝等農務工作。

活動由農場主人介紹美濃小番茄產業特色並安排田間採果及包裝作業觀摩，說明實際作業流程與安全注意事項，同時進行小番茄包裝作業徵工條件說明，並安排適合銀髮族實際參與的採果與包裝工項。

廣告 廣告

農業局會後發布新聞稿表示，此次活動共20名參與者，後續皆有意願實際到美濃投入小番茄包裝作業。不少銀髮族表示，透過此次體驗，對農務工作實際樣貌有更清楚認識，也有助於評估自身投入的可能性。

農業局說明，面對農業缺工挑戰，將持續與銀髮人才服務據點合作，期望透過友善工作設計、結合實地觀摩體驗方式，降低無農務經驗者投入的陌生感，促進55歲以上或退休後有再就業意願者銜接農務工作。

農業局表示，也歡迎民眾向銀髮人才服務據點主動洽詢，盼能逐步建立可複製、可擴散的農務人力媒合模式，擴展農業人力來源，促進農業永續與地方共好。（編輯：陳仁華）1150108