擴張夢碎？甲骨文傳將重組裁員3萬人 千億美金缺口引發銀行撤資

曾經意氣風發布局 AI 版圖的資料庫龍頭甲骨文（Oracle），近期正深陷財務與信任雙重危機。隨著股價自高點重挫逾 50%、市值慘遭腰斬，市場傳出該公司為了彌補驚人的資本支出黑洞，正研議裁撤 2 至 3 萬名員工，甚至不排除出售當初重金收購的醫療事業體。銀行界對於甲骨文的融資態度轉向保守，恐讓其龐大的資料中心建置計畫面臨停擺。

裁員救火？拋售 Cerner 試圖釋放百億現金流

根據道明證券旗下投資銀行 TD Cowen 的研究報告，甲骨文目前的財務壓力已達臨界點：若最終決定裁員 3 萬人，預計可為公司每年省下 80 億至 100 億美元的現金支出。 傳出甲骨文考慮出售 2022 年以 283 億美元併購的醫療保健軟體龍頭 Cerner。當時此筆交易旨在跨足生醫雲端，如今卻可能成為籌錢解套的籌碼。

甲骨文先前宣布與 OpenAI 合作建設價值 3,000 億美元的超級數據中心，傳出資金沒到位，遲遲無法開工。（圖／微博）

AI 夢太貴：1,560 億美元的基建「錢坑」

甲骨文先前雄心壯志，宣布與 OpenAI 合作建設價值 3,000 億美元的超級數據中心。然而，龐大的基礎設施建設成了沈重負擔。雖然甲骨文去年發行 180 億美元債券，但分析指出，該公司每年需借款至少 250 億美元才能維持擴張計畫。在目前高利率環境與債信質疑下，銀行業者開始退出融資行列。

由於資金遲遲無法到位，民間資料中心業者因缺乏融資不敢為甲骨文動工興建，導致租賃合約卡關，算力缺口持續擴大。

奇招求生：向客戶「預收 40% 訂金」

為了籌措建設資金，甲骨文甚至被爆出採取了業界罕見的極端手段：要求新客戶在簽約時預付 40% 的訂金。TD Cowen 評論，這等同於讓客戶變相成為甲骨文的「債主」或「貸款商」，共同分擔其基礎設施的建設風險，反映出該公司資金流轉已極度緊繃。

投資人正高度關注甲骨文接下來的季度財報，若無法展現 AI 投資帶來的實質營收轉換，其昂貴的基建承諾恐成為拖垮企業的最後一根稻草。

