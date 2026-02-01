三立新聞網 setn.com

擴張夢碎？甲骨文傳將重組裁員3萬人 千億美金缺口引發銀行撤資

三立新聞網

財經中心／程正邦報導

甲骨文股價自去年高點大幅回落，市值幾乎腰斬。（圖／摘自維基百科）
甲骨文股價自去年高點大幅回落，市值幾乎腰斬。（圖／摘自維基百科）

曾經意氣風發布局 AI 版圖的資料庫龍頭甲骨文（Oracle），近期正深陷財務與信任雙重危機。隨著股價自高點重挫逾 50%、市值慘遭腰斬，市場傳出該公司為了彌補驚人的資本支出黑洞，正研議裁撤 2 至 3 萬名員工，甚至不排除出售當初重金收購的醫療事業體。銀行界對於甲骨文的融資態度轉向保守，恐讓其龐大的資料中心建置計畫面臨停擺。

裁員救火？拋售 Cerner 試圖釋放百億現金流

根據道明證券旗下投資銀行 TD Cowen 的研究報告，甲骨文目前的財務壓力已達臨界點：若最終決定裁員 3 萬人，預計可為公司每年省下 80 億至 100 億美元的現金支出。 傳出甲骨文考慮出售 2022 年以 283 億美元併購的醫療保健軟體龍頭 Cerner。當時此筆交易旨在跨足生醫雲端，如今卻可能成為籌錢解套的籌碼。

甲骨文先前宣布與 OpenAI 合作建設價值 3,000 億美元的超級數據中心，傳出資金沒到位，遲遲無法開工。（圖／微博）
甲骨文先前宣布與 OpenAI 合作建設價值 3,000 億美元的超級數據中心，傳出資金沒到位，遲遲無法開工。（圖／微博）

AI 夢太貴：1,560 億美元的基建「錢坑」

甲骨文先前雄心壯志，宣布與 OpenAI 合作建設價值 3,000 億美元的超級數據中心。然而，龐大的基礎設施建設成了沈重負擔。雖然甲骨文去年發行 180 億美元債券，但分析指出，該公司每年需借款至少 250 億美元才能維持擴張計畫。在目前高利率環境與債信質疑下，銀行業者開始退出融資行列。

由於資金遲遲無法到位，民間資料中心業者因缺乏融資不敢為甲骨文動工興建，導致租賃合約卡關，算力缺口持續擴大。

奇招求生：向客戶「預收 40% 訂金」

為了籌措建設資金，甲骨文甚至被爆出採取了業界罕見的極端手段：要求新客戶在簽約時預付 40% 的訂金。TD Cowen 評論，這等同於讓客戶變相成為甲骨文的「債主」或「貸款商」，共同分擔其基礎設施的建設風險，反映出該公司資金流轉已極度緊繃。

投資人正高度關注甲骨文接下來的季度財報，若無法展現 AI 投資帶來的實質營收轉換，其昂貴的基建承諾恐成為拖垮企業的最後一根稻草。

