擴散條件差！台南空氣品質達「紅色警示」 市府籲：外出戴口罩

台南市 / 武廷融 綜合報導

今(27)日上午受偏北風前緣之潮濕空氣影響使擴散條件受抑制，西半部空品狀況不佳，台南測站更達到紅色警示，台南市府呼籲市民外出請記得做好防護。而環境部也提醒，雲嘉南地區所有族群應減少在戶外活動，中部、高屏地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

台南市政府指出，今日受新一股冷高壓帶動冷空氣南移，偏北風前緣之氣流較為潮濕、淺薄，容易推進污染物往下風處移動，導致污染物大多集中在「中南部」滯留，使污染物擴散條件不佳，PM2.5較易累積，安南及台南測站已達到「紅色警示」對所有族群不健康等級。

台南市政府表示，已啟動應變措施減緩負荷，預估中午起風速增強及溫度上升後，擴散條件轉佳，污染物濃度逐漸下降。而市府及工廠工地已從昨日陸續啟動應變減緩空污：環保局加強污染源稽查，減緩這波空氣污染。台南市長黃偉哲也提醒，市民朋友外出請記得做好防護。

