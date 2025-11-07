擷發以軟硬整合實力驚豔EWNA

【記者柯安聰台北報導】擷發科技（7796）於北美市場邁出關鍵一步。公司在美國舉行的 Embedded World North America（EWNA）以「AI 軟體設計服務 × ASIC 設計服務」雙引擎策略驚豔登場，展現台灣在AI落地應用與ASIC晶片設計整合上的強大實力。公司並宣布設立北美業務團隊（MICROIP North America Team），以更貼近市場的在地化佈局，推動產業智慧化的全球落實。



擷發科技董事長楊健盟表示，AI的核心價值，已從單純的算力競爭，轉向深度整合與務實應用。擷發科技的目標是解決產業現場痛點。我們透過軟硬體整合，協助客戶能以No-Code AIVO平台快速建立模型，再透過CATS ASIC平台將其高效晶片化，實現6個月從概念到量產，推動AI在製造、交通、環保、畜牧、安防等領域實現智慧化轉型的關鍵。



本次展會焦點之一是擷發科技自研的AIVO (AI Vision Operation)平台。AIVO平台貫徹「No-Code / Low-Code」的核心理念，讓系統整合商(SI)與企業使用者透過圖形化介面即可快速完成AI模型建構、訓練與部署，無需撰寫程式碼，大幅降低導入門檻並將開發時程至少縮短30%。







（圖）擷發科技楊健盟表示，AI 核心在「務實應用」，以AIVO平台與CATS設計服務加速產業AI晶片化，推動多領域智慧轉型。



AIVO平台已成功應用於多項高價值垂直場景，包含半導體製造產線的AOI視覺檢測、工業自動化製程監控、交通運輸的即時車流分析、以及結合多光譜監測的智慧農業與環境偵測。



在硬體設計服務領域，擷發科技展出全新的 CATS（Custom ASIC Technology & Solutions）平台，提供從架構設計、IP選擇、驗證到量產導入的完整客製化服務。公司技術團隊平均擁有超過20年經驗，能協助客戶將其對AI的需求轉化為高效能、低功耗的ASIC架構。



為貼近客戶並加速市場響應，擷發科技成立北美業務團隊，作為公司全球技術與商務拓展的重要據點。該團隊將聚焦北美、歐洲與亞洲等主要市場的產業夥伴合作，推動跨區域協作，加速 AI軟體設計與ASIC 晶片設計服務於北美市場的落地與擴展。



目前，MICROIP的全球布局已橫跨北美、歐洲與亞洲等多個地區，涵蓋智慧城市、工業控制、AI安防與邊緣運算應用。擷發科技將「軟硬整合x系統導向x全球佈局」的三軸策略，深化其在國際半導體設計服務生態系的影響力，展現台灣科技產業在AI與嵌入式創新領域的領先實力。（自立電子報2025/11/7）