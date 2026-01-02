擷發攜手艾訊跨平台方案 攻 Edge AI

擷發科自主研發的 XEdgAI 跨平台 Edge AI 軟體解決方案與艾訊的 AIM101 工業級邊緣運算系統，於 CES 2026 首度公開展示聯合開發成果，為全球系統整合商提供更具彈性且快速導入的 Edge AI 解決方案。

財經中心/綜合報導

ASIC 設計服務與 AI 軟體解決方案領導廠商 — 擷發科技(7796）宣布與全球工業電腦大廠艾訊（3088） 正式簽署合作備忘錄（MOU）。雙方將深度整合擷發科技自主研發的跨平台 Edge AI 軟體平台解決方案 XEdgAI，以及艾訊 AIM101 工業級邊緣運算系統，解決異質硬體整合難題。雙方並預告將於 CES 2026 首度公開展示聯合開發成果，為全球系統整合商提供更具彈性且快速導入的 Edge AI 解決方案。

隨著 Edge AI 應用快速擴展至工業、交通與智慧場域，系統整合商普遍面臨硬體架構多元、AI 加速器規格不一所帶來的「碎片化」挑戰。擷發科與艾訊此次合作，核心即在於回應此一痛點。透過導入擷發科技 XEdgAI 平台，艾訊 AIM101 系統將具備「加速器感知（Accelerator-Aware）」能力 ，使開發者無須因應不同 AI 加速器重寫底層程式碼，即可透過統一的 API 與管理機制，完成跨平台 AI 模型部署與系統管理。

擷發科技業務副總裁王俊凱表示：「與艾訊的結盟，是擷發科實踐『跨平台 AI 部署』策略的重要里程碑。我們的 XEdgAI 平台專為統一部署與管理而生，能有效橋接 AI 模型開發與邊緣端運算之間的鴻溝。透過整合艾訊成熟且穩定的工業級硬體系統，驗證擷發科技的 AI 軟體設計方案能協助客戶大幅縮短系統整合時間，讓 AI 應用在真實場域中更有效率地運行。」

艾訊 Edge AI Solutions 團隊產品經理李佩怡亦對此合作表示高度肯定：「透過此次與擷發科技的合作，艾訊得以強化其 Edge AI 生態系，注入強大的軟體靈魂。結合 AIM101 與 XEdgAI 平台，以及多元主流 ASIC AI 加速器，共同為系統整合商與 OEM 客戶提供一套開放、可擴充且面向未來的解決方案，協助客戶更有信心部署智慧應用 。

作為雙方合作的首張成績單，擷發科技與艾訊將在 CES 2026 聯合展示搭載 Axelera Metis M.2 AI 加速器的 AIM101 系統。現場將由擷發科技 XEdgAI 平台進行主控，完整演示從資料集準備、模型訓練、模型最佳化到邊緣裝置部署的自動化工作流程（Pipeline）。此展示將驗證一套可重複、可擴展的 Edge AI 導入模式，協助系統整合商快速縮短產品上市時程。