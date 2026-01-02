民生頭條

擷發攜手艾訊跨平台方案 攻 Edge AI

擷發科自主研發的 XEdgAI 跨平台 Edge AI 軟體解決方案與艾訊的 AIM101 工業級邊緣運算系統，於 CES 2026 首度公開展示聯合開發成果，為全球系統整合商提供更具彈性且快速導入的 Edge AI 解決方案。
擷發科自主研發的 XEdgAI 跨平台 Edge AI 軟體解決方案與艾訊的 AIM101 工業級邊緣運算系統，於 CES 2026 首度公開展示聯合開發成果，為全球系統整合商提供更具彈性且快速導入的 Edge AI 解決方案。

財經中心/綜合報導

ASIC 設計服務與 AI 軟體解決方案領導廠商 — 擷發科技(7796）宣布與全球工業電腦大廠艾訊（3088） 正式簽署合作備忘錄（MOU）。雙方將深度整合擷發科技自主研發的跨平台 Edge AI 軟體平台解決方案 XEdgAI，以及艾訊 AIM101 工業級邊緣運算系統，解決異質硬體整合難題。雙方並預告將於 CES 2026 首度公開展示聯合開發成果，為全球系統整合商提供更具彈性且快速導入的 Edge AI 解決方案。

隨著 Edge AI 應用快速擴展至工業、交通與智慧場域，系統整合商普遍面臨硬體架構多元、AI 加速器規格不一所帶來的「碎片化」挑戰。擷發科與艾訊此次合作，核心即在於回應此一痛點。透過導入擷發科技 XEdgAI 平台，艾訊 AIM101 系統將具備「加速器感知（Accelerator-Aware）」能力 ，使開發者無須因應不同 AI 加速器重寫底層程式碼，即可透過統一的 API 與管理機制，完成跨平台 AI 模型部署與系統管理。

擷發科技業務副總裁王俊凱表示：「與艾訊的結盟，是擷發科實踐『跨平台 AI 部署』策略的重要里程碑。我們的 XEdgAI 平台專為統一部署與管理而生，能有效橋接 AI 模型開發與邊緣端運算之間的鴻溝。透過整合艾訊成熟且穩定的工業級硬體系統，驗證擷發科技的 AI 軟體設計方案能協助客戶大幅縮短系統整合時間，讓 AI 應用在真實場域中更有效率地運行。」

艾訊 Edge AI Solutions 團隊產品經理李佩怡亦對此合作表示高度肯定：「透過此次與擷發科技的合作，艾訊得以強化其 Edge AI 生態系，注入強大的軟體靈魂。結合 AIM101 與 XEdgAI 平台，以及多元主流 ASIC AI 加速器，共同為系統整合商與 OEM 客戶提供一套開放、可擴充且面向未來的解決方案，協助客戶更有信心部署智慧應用 。

作為雙方合作的首張成績單，擷發科技與艾訊將在 CES 2026 聯合展示搭載 Axelera Metis M.2 AI 加速器的 AIM101 系統。現場將由擷發科技 XEdgAI 平台進行主控，完整演示從資料集準備、模型訓練、模型最佳化到邊緣裝置部署的自動化工作流程（Pipeline）。此展示將驗證一套可重複、可擴展的 Edge AI 導入模式，協助系統整合商快速縮短產品上市時程。

