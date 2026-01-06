擷發科技領軍邊緣AI落地 CES展示AIVO平台

▲擷發科技旗艦平台AIVO憑藉高穩定性邊緣AI技術，跨足交通安防、智慧農業、無人載具與車載市場等四大領域。（圖╱擷發科技提供）

[NOWnews今日新聞] 全球指標性科技展會CES 2026今（6）日正式登場，ASIC設計大廠擷發科技（MICROIP）參展展現強大的軟硬整合實力，對外展示CAPS（Cross-Platform AI Powered Solutions）跨平台AI軟體設計服務架構，並呈現商用化的旗艦平台 AIVO（AI Vision Operation），讓AI應用在全球場域中真正實現低門檻、高效率的實戰落地。

擷發科技董事長楊健盟表示，CES不僅是技術展示的舞台，更是檢驗AI是否具備實際應用價值的重要場域。AIVO的設計核心並非單一模型或純硬體效能，而是為了回應交通安防、智慧農業與無人載具在現實環境中面臨的限制，如網路環境不一、邊緣算力受限與長期維運成本等。

楊健盟說，擷發科技選擇從現實條件出發，透過AIVO建立可長期部署、可維運的Edge AI系統，讓AI真正轉化為營運流程的一部分，而非僅止於概念驗證（PoC）。

CAPS為擷發科技提出的跨平台AI軟體設計服務架構，協助客戶從實際應用需求出發，定義可落地、可維運的AI系統。在CES 2026，擷發科技以AIVO作為 CAPS架構下的指標性成果，完整呈現邊緣AI從概念驗證走向實際營運的關鍵能力。AIVO AI軟體設計平台則定位為CAPS架構下應用落地的先鋒，關鍵在於其針對邊緣運算場域中最具挑戰性的頻寬與多任務處理問題，提出可實際部署的工程解法。

AIVO三大AI應用場域包括交通、農業與無人載具，目前已完成多項國際場域驗證：

交通運輸安防：AIVO將計畫陸續導入捷運、鐵路、巴士、民航機與機場等環境。系統能於邊緣端即時辨識異常行為，並將關鍵警報有效整合至行控中心或政府維安系統，在不增加人力負擔下提升應變能力。

智慧農業轉型：針對美國農業高齡化與勞力短缺問題，AIVO透過視覺運算監測家禽、家畜健康，並將資深農業專家的經驗轉化為演算法模型。透過最佳化設計，AIVO能在農場低功耗與網路受限的環境下穩定運作。

AI無人機與機器人：AIVO強化端側自主運算。在基礎設施巡檢與災害應變場景中，即使面臨通訊不穩或無定位訊號限制，仍能即時執行物件追蹤與動態避障。

楊健盟也提到，擷發科技於CES 2026宣布與歐洲AI晶片新創Axelera AI、工業電腦大廠艾訊（Axiomtek）、雷漢（Lex System）以及美國AI機器人整合技術新創UniversalAI Services深化合作，組建國際策略聯盟。透過CAPS架構的跨平台適配能力，擷發科技已成功整合國際主流AI晶片平台與工業級硬體，為全球市場提供以「軟體定義硬體（Software-Defined Hardware）」為核心的一站式邊緣AI解決方案。強化擷發在邊緣AI生態系中的技術話語權，更協助國際客戶在智慧交通、農業與機器人應用中，快速實現高效能、低功耗的系統部署。

