擷發科攜手高市府 進駐亞灣打造AI軟體設計基地

擷發科技董事長楊健盟（右三）與高雄市市長陳其邁（左四）於擷發科技高雄亞灣研發中心啟動活動合影。

ASIC設計服務與AI軟體設計解決方案領導廠商擷發科技（7796）今日宣布正式進駐高雄亞洲新灣區成立高雄研發中心。董事長楊健盟博士今日受邀出席由高雄市政府主辦之亞灣計畫啟動活動，與高雄市長陳其邁及產官學代表共同見證亞灣邁入AI應用新紀元。擷發科高雄研發中心的設立，象徵公司正式納入在地產業體系，深化AI軟體設計平台於實體場域的戰略布局。

擷發科技董事長楊健盟表示，AI 發展已進入從技術驗證走向實際營運的關鍵階段，競爭焦點不再只是模型與算力的表現，而在於系統是否能長期穩定運行並融入企業日常流程。企業在導入 AI 後，更重視維運效率與調整彈性。擷發科選擇在高雄設立研發中心，正是希望貼近產業的第一線，讓 AI 軟體設計平台成為企業可長期使用、持續創造價值的核心工具。

擷發科納入亞灣產業體系 官產學協作加速技術落地

隨著高雄市積極構築 AI 與智慧應用聚落，擷發科透過亞灣研發中心，將有效串聯政府資源、學術研究與場域驗證，加快技術落地速度。擷發科強調，未來將持續強化跨平台軟硬體整合能力，確保 AI 軟體設計平台能穩定運行於不同設備與運算架構。

藉由在亞灣累積可複製的場域經驗與工程能力，擷發科將穩健拓展具延續性的技術服務模式，為公司中長期的營運發展奠定堅實基礎。

300 坪實作基地：從模型研發到場域驗證的一站式服務

擷發科高雄研發中心規劃空間超過 300 坪，內建 AI 機房、應用實驗室與場域驗證空間。中心將配置 AI 研發及現場技術支援工程師團隊，定位為「連結技術與應用」的實作基地，致力於將 AI 模型轉化為具備可維運、可擴展性的工業級系統。

在應用布局上，擷發科將發揮「以軟體驅動硬體」的核心優勢，範疇涵蓋：

核心應用： 智慧製造、工廠自動化。

延伸場域： 交通運輸、智慧港埠、物流管理與安全保防。

前瞻技術： 智慧農業，以及無人機與 AI 機器人在巡檢、盤點與即時環境理解的落地應用。



