擷發科雙引擎策略征戰北美市場 鎖定AI自動化、無人機商機

專注ASIC設計服務與AI軟體設計服務的擷發科技（7796） 11 月營收為 109 萬元。公司表示，本月營運反映 ASIC 設計服務部分專案進入新舊案型銜接期，相關高價值案型預計在後續完成技術里程碑後陸續進入認列。累計2025年 1 至 11 月營收達新台幣 4805 萬元。

擷發科技指出，儘管 ASIC 設計服務業務正值案型切換與認列周期調整期間，AI 軟體設計服務平台仍展現穩健動能。CAPS 跨平台 AI 軟體設計服務與 AIVO No-Code AI 軟體平台已在工業自動化、交通運輸、智慧農業、環境監測、無人機運作與機器人等領域持續拓展，形成 11 月營收的主要支撐。隨著 AIVO 在多場域累積更高頻次運行數據，其模型迭代速度、部署穩定性與跨硬體複製能力顯著提升，平台化服務的商業價值也愈加明確，已形成公司服務的核心資產，也為未來整體訂單與營運的成長動能奠定基礎。

跨域布局擴大： AI × ASIC × 垂直應用整合效益加速放大

根據工研院統計，全球生成式AI與邊緣運算市場正持續攀升，市場規模至 2028年將成長至519億美元，CAGR高達 35.6％，其中亞洲市場更以41.7％的高速成長成為全球關鍵動能。為此，擷發科今年在全球版圖上的佈局亦加速擴張，近期於北美 Embedded World North America（EWNA）展會以「AI 軟體 × ASIC 設計」雙引擎策略亮相，展示自研的 AIVO No-Code AI 軟體設計服務平台、跨硬體運算調度技術與 CATS 客製化ASIC設計服務快速導入流程，成功引起北美市場 SI、工廠自動化、安防、農業、交通應用與無人機產業客戶的關注，也同步宣布成立 MICROIP North America Team，以在地化服務模式加速接軌海外商機，奠定2026年以後的海外營收奠定扎實基礎。

在垂直應用深化方面，擷發科與策略夥伴持續推進農業、多光譜感測等領域的合作。AIVO 已在農業養殖監測、環境感知模型化與生產流程管理中獲得實際部署，協助客戶有效降低人力依賴並提升作業效率。這些成果顯示即使在低算力環境下 AIVO 仍能維持可靠的推論效能，逐步形成公司在 Edge AI 應用上的差異化優勢。同時，公司進入智慧宗教科技領域，與麥睿資訊簽署「台灣智慧宗教計畫」合作備忘錄，結合 CAPS AI 軟體設計平台與 Lifemap 在地雲端服務，開發「淨化亭」與「祈福牆」等具互動感知功能的AI應用，展現 AI 技術從工業場域延伸到公共與文化領域的可塑性與擴散能力，更展現擷發科技在 AI 生活化應用上的前鋒角色。

加速POC轉化為實質營收 雙核心引擎迎AI爆發性成長

展望 2026 年，擷發科技維持審慎樂觀看法。全球企業導入 AI 的方式已從單一功能性模型使用，逐步轉向「場域整合、流程導入、可連續擴充」的服務型態，這一趨勢提升了AIVO 與 CAPS 平台型服務的留存度與商業價值。目前公司前期完成概念驗證（POC）的多項 AIVO 平台專案，預期將陸續轉入正式認列。多個 CATS ASIC 設計新案亦在完成早期架構規劃認證後，陸續進入設計、檢測與量產導入等階段。擷發科技將持續以「技術深度」、「垂直場域落地」及「快速、精準、靈活」的系統整合策略推進 「AI × ASIC」全方位軟硬體整合解決方案，提升客戶採用率與海外市場滲透力，為股東創造更具可預期性與長期穩定性的價值。