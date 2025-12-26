擷發自研NFC晶片投片成功 良率達99%

【記者柯安聰台北報導】擷發科技（7796）26日正式宣布，擷發科自主研發之首顆NFC（近場通訊）收發器IC已完成晶片測試與驗證程序。此專案創下「FTR（First-time-right）」的卓越紀錄，且初步測試良率高達99%，展現擷發科在混合訊號設計與晶片製程管理上的高度成熟。



面對類比與射頻設計的高複雜度挑戰，擷發科技研發團隊憑藉深厚的技術積累，使首顆NFC IC在第1次投片即通過全數功能驗證。擷發科技董事長楊健盟表示，這項成果不僅是技術指標的突破，更是公司營運體質轉型的具體實證。高達99% 的良率意味著我們具備極佳的成本控制力與量產穩定性，這將大幅縮短產品上市時程，為客戶提供更具競爭力的解決方案。



本款NFC IC採取場域導向的高彈性架構，完整相容ISO15693、ISO14443A/B及ISO18092等國際主流標準。有別於消費性電子市場的通用規格，本產品特別強化了抗干擾能力與參數調校彈性，專為工業環境與特殊應用場景打造，確保在複雜環境下仍維持高穩定通訊。







（圖）擷發科技董事長楊健盟展示首顆自研NFC晶片。創下「一次投片即成功（First-time-right）」紀錄，且良率高達99%，展現公司精準的設計實力。



此次NFC晶片的成功，實為擷發科技建構完整AIoT生態系的戰略拼圖。著眼於未來智慧場域的資安需求，擷發科正積極整合此硬體晶片與自主開發的AI影像辨識軟體，推進具備「雙因子認證（Two-Factor Authentication）」的次世代智慧安控解決方案。



針對當前門禁系統常面臨卡片遭竊或影像偽造的資安漏洞，擷發科提出的技術願景是透過「NFC實體憑證」與「AI生物特徵」的同步檢核，構建出更為嚴密的防護網。這種將底層通訊晶片與上層AI演算法深度結合的軟硬體整合優化能力，正是擷發科區別於傳統IC設計公司的核心競爭優勢，未來將鎖定智慧辦公室、數據中心及高機敏實驗室等專業場域，提供一站式的整合設計服務。（自立電子報2025/12/26）