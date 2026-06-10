擷發進駐亞灣設南部研發中心 AIVO、AI車載系統加速Edge AI落地

高雄市長陳其邁見證下，擷發科技與高雄市政府簽署合作意向書，將 AI 車載安全系統及 AIVO 視覺運算平台導入大南方智慧應用場域。

財經中心/綜合報導

專注於AI軟體設計服務與ASIC設計服務的擷發科技（7796）宣布正式進駐高雄「PIER F棧叁庫」，設立近300坪南部研發中心。在高雄市市長陳其邁見證下，由擷發科技董事長楊健盟與高雄市經發局局長廖泰翔共同簽署合作意向書。未來將以自主研發的AI視覺平台AIVO及新世代AI車載安全防護系統為核心，結合高雄港區物流、智慧交通與製造業需求，打造大南方AI應用與技術驗證基地，並響應高雄市政府推動「亞灣2.0－智慧科技創新園區」及「智慧高雄燈塔計畫」，共同加速AI技術落地與產業升級。

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此次進駐高雄，也是擷發科技繼COMPUTEX 2026期間成功取得印度國際一級車廠（Tier 1）供應商訂單後，進一步擴大AI車載與Edge AI布局的重要里程碑。隨著AI技術逐步從雲端走向實際場域應用，擷發科技期望透過高雄完整的港灣物流、製造業聚落及交通運輸場域，加速AI解決方案落地驗證，並帶動南部產業智慧化升級。

南部研發中心落地高雄 打造AI應用驗證基地

對於此次深耕大南方的戰略佈局，擷發科技董事長楊健盟博士表示：「擷發科技擁有深厚的 AI 軟體設計與 ASIC 設計服務專長，是半導體產業界少數能完美進行『軟硬體整合』的企業。我們深信『以軟體帶動硬體』是未來科技發展的關鍵優勢，此次選擇高雄設立南部研發中心及應用驗證場域，正是展現我們對高雄科技產業發展前景的高度信心。未來在棧叁庫的基地中，導入的雙引擎將發揮低功耗、低網路環境下穩定運作的特性，協助高雄推動智慧捷運、港區物流車隊安全防護、無人機巡檢及演唱會人流管理等應用，進一步強化高雄城市韌性與運輸網路的安全治理。」

高雄市市長陳其邁對於擷發科技的進駐給予高度肯定：「港區倉庫承載著高雄從農業時代邁向工業時代的重要歷史記憶，過去棧叁庫是香蕉等農產品輸出的重要集散點，如今成功轉型為智慧科技創新基地。感謝擷發科技看好高雄在 AI與半導體產業發展的潛力，將頂尖的軟硬體整合技術與 Edge AI 核心應用帶來高雄。期待擷發科技的加入，不僅能為高雄龐大的商用運輸車隊與演唱會經濟提供堅實的安全防護網，更能帶動在地超過 8,300 家製造業的產業 AI 化，成為高雄推動 AI 產業鏈向上延伸的重要夥伴。」

高雄市經發局局長廖泰翔亦表示：「高雄擁有全台最大的國際商港與完整製造產業聚落，是 AI 技術落地驗證的最佳場域。擷發科技此次進駐 PIER F 棧叁庫，將其 AI 軟體平台、車載 AI 系統及 ASIC 設計能量帶入高雄，不僅有助於智慧製造、智慧物流與智慧交通等產業升級，更能進一步串聯南部半導體與 AI 產業鏈。市府樂見更多像擷發科技這樣具備軟硬整合實力的創新企業落腳高雄，共同推動 AI 技術從概念驗證走向規模化應用，打造大南方成為台灣 AI 產業發展的重要基地。」

AI車載系統切入港區物流 搶攻智慧交通商機

擷發科技進駐 PIER F 棧叁庫，面對高雄身為全臺最大國際商港以及超過 8,300 家工廠的龐大產業基底，計畫以自有已在全球各場域落地的 Edge AI 技術，成為帶動在地升級的關鍵引擎。在智慧交通與物流升級方面，甫獲印度國際車廠訂單的「新世代 AI 車載安全防護系統」將成為大南方交通防護的關鍵拼圖。針對每日承載龐大貨櫃物流與商用運輸車流的高雄港區，擷發科技的駕駛監控系統 ( DMS + ADAS ) 與 AI 電子後照鏡 ( AI E-mirror )，能精準偵測各型商用車駕駛的疲勞狀態、分心行為及視覺死角。未來這套系統可廣泛導入高雄港區物流車隊與工業區重型運輸機具，從源頭降低大型車輛交通事故率，為大南方建構更安全、具韌性的智慧交通運輸網。

AIVO平台瞄準智慧製造與場域管理需求

在邊緣運算 ( Edge AI ) 的系統級應用上，擷發科技為市府團隊展示主打在「低網路、低功耗」環境下穩定運作的 AI 視覺平台「AIVO」。該解決方案具備高度彈性，能跨平台相容主流晶片架構 (NVIDIA Jetson、Intel Core Ultra 和 Axelera AI Metis)，提供最具成本效益的軟硬整合方案。在「大眾運輸安防」與「無人機應用」上，AIVO 能同時偵測異常行為與危險物品，未來計畫導入高雄捷運、鐵路與機場；並賦予無人機 AI 自主飛控與 3D 地圖建模能力，執行高難度港區自動巡檢。

同時，針對重工業與製造業轉型，AIVO 平台預計可為在地工廠減少中控室 60% 以上的監看人力負擔，提升 30% 至 50% 外觀瑕疵檢測效率，並降低 90% 工安漏報率。此舉不僅將全面帶動在地產業「AI 化」，更可望為擷發科技挹注顯著的長線營收動能。在「演唱會經濟」安全防護上，系統亦可透過每秒萬人級的群眾動態辨識，將潛在推擠衝突轉化為 3 秒內自動告警，協助縮短 80% 黃金應變時間。