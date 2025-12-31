擷發、艾訊CES 2026合作 展示開發結果

【記者柯安聰台北報導】擷發科技（7796）31日宣布，與全球工業電腦大廠艾訊（3088）正式簽署合作備忘錄（MOU）。雙方將深度整合擷發科技自主研發的跨平台Edge AI軟體平台解決方案XEdgAI，以及艾訊AIM101工業級邊緣運算系統，解決異質硬體整合難題。雙方並預告將於CES 2026首度公開展示聯合開發成果，為全球系統整合商提供更具彈性且快速導入的Edge AI解決方案。



隨著Edge AI應用快速擴展至工業、交通與智慧場域，系統整合商普遍面臨硬體架構多元、AI加速器規格不一所帶來的「碎片化」挑戰。擷發科與艾訊此次合作，核心即在於回應此一痛點。透過導入擷發科技XEdgAI平台，艾訊AIM101系統將具備「加速器感知（Accelerator-Aware）」能力 ，使開發者無須因應不同AI加速器重寫底層程式碼，即可透過統一的API與管理機制，完成跨平台AI模型部署與系統管理。







（圖）擷發科自主研發的XEdgAI跨平台Edge AI軟體解決方案與艾訊的AIM101工業級邊緣運算系統，於CES 2026首度公開展示聯合開發成果，為全球系統整合商提供更具彈性且快速導入的Edge AI解決方案。



擷發科技業務副總裁王俊凱表示，與艾訊的結盟，是擷發科實踐『跨平台AI部署』策略的重要里程碑。我們的XEdgAI平台專為統一部署與管理而生，能有效橋接AI模型開發與邊緣端運算之間的鴻溝。透過整合艾訊成熟且穩定的工業級硬體系統，驗證擷發科技的AI軟體設計方案能協助客戶大幅縮短系統整合時間，讓AI應用在真實場域中更有效率地運行。



艾訊Edge AI Solutions團隊產品經理李佩怡表示，透過此次與擷發科技的合作，艾訊得以強化其Edge AI生態系，注入強大的軟體靈魂。結合AIM101與XEdgAI平台，以及多元主流ASIC AI加速器，共同為系統整合商與OEM客戶提供一套開放、可擴充且面向未來的解決方案，協助客戶更有信心部署智慧應用。



作為雙方合作的首張成績單，擷發科技與艾訊將在CES 2026聯合展示搭載Axelera Metis M.2 AI加速器的AIM101系統。現場將由擷發科技XEdgAI平台進行主控，完整演示從資料集準備、模型訓練、模型最佳化到邊緣裝置部署的自動化工作流程（Pipeline）。此展示將驗證一套可重複、可擴展的Edge AI導入模式，協助系統整合商快速縮短產品上市時程。（自立電子報2025/12/31）