擺在家裡就是高級！4款「低調奢華感」禮物：LOEWE蠟燭、Maélli水晶香氛、CELINE護手霜瞬間拉滿居家氛圍

年末將至，想要為居家空間注入一抹節慶的溫暖，或是正在尋找一份能展現絕佳品味的禮物嗎？真正的奢華往往藏在日常的細節裡。一顆散發迷人香氣的蠟燭、一條滋潤指尖的高訂護手霜，或是一組蘊含能量的水晶香氛，都能在擺放的瞬間，讓原本平淡的空間質感升級。本文精選了 LOEWE、Maélli、CREED 與 CELINE 四大品牌的年度新品，它們不只是物品，更是通往高級生活感的鑰匙。

LOEWE全新質感蠟燭系列

LOEWE 的居家香氛向來是品味人士的心頭好，今年歲末更將工藝推向新高度。全新蠟燭盛裝於銀色、金色與亮紅色金屬釉面陶罐中，每一只都由工匠手工製作，底部鐫刻經典標誌，擺在桌上宛如現代藝術品。

LOEWE 黑芝麻香氛蠟燭

散發濃郁而獨特的辛香氣息，令人聯想到自古以來便深受喜愛的芝麻——無論是整粒品嚐或榨製成油，都蘊含迷人風味。深邃的鹹香與焦糖般的烘烤質地緩緩展開，呈現溫暖而醇厚的美食香調。

LOEWE黑芝麻香氛蠟燭 280g／9,000元（圖／品牌提供）

LOEWE 伯爵茶香氛蠟燭

融合花香與芳香調，重現經典伯爵茶的優雅韻味：以精緻紅茶為基底，搭配清新的佛手柑精油。明亮的檸檬香氣與草本氣息交織，隨著時間推移，更有柔和的紫羅蘭花香悄然融入，使香氣愈加溫潤細膩。

LOEWE伯爵茶香氛蠟燭 280g／9,000元（圖／品牌提供）

LOEWE 甜杏仁香氛蠟燭

展現豐富的辛甜氣息，以杏仁特有的香氣為主軸，並與甘蔗的清甜巧妙相融。層層香調逐步釋放，最終以橙花水的純淨清新作結，帶來明亮舒心的尾韻。

LOEWE甜杏仁香氛蠟燭 280g／9,000元（圖／品牌提供）

Maélli 眾神的祝福・轉運神諭水晶香氛禮盒系列

女力時代逐漸甦醒，越來越多女性開始重視「內在狀態」與「心靈秩序」，尋求能讓生活回到平衡、自在與自我節奏的方式。法式美學品牌 Maélli 全新推出 「眾神的祝福・轉運神諭水晶香氛禮盒系列」，以「水晶共振」結合「香氣」，讓情緒、能量與生活願望在最療癒的儀式感中被重新啟動。在這個聖誕節與年末的節慶季節，一份質感與寓意兼具的禮盒，不僅是對自己最貼心的祝福，也是拜訪客戶、合作夥伴與親友時的理想禮選。三款主題各有祝福訊息——「財富顯化、人見人愛、防護安定」，讓收禮者在喜慶氛圍中感受到被守護、被看見、被祝福的溫度。

Maélli 豐盛女神的祝福・財富顯化水晶香氛禮盒組／3,580元（圖／品牌提供）

Maélli 戀慕三女神之環・人見人愛水晶香氛禮盒組／3,580元（圖／品牌提供）

Maélli 黑帝斯之息・防小人水晶香氛禮盒組／3,580元（圖／品牌提供）

CREED 金萃香氛皂禮盒

皇室御用品牌 CREED 將送禮的藝術發揮得淋漓盡致，禮盒以優雅法式馬卡龍風格設計呈現，內含三款經典香氛皂，時尚典雅，是全年皆宜的送禮之選。輕盈奢潤的質地溫和清潔，搭配多重植物油配方：酪梨油賦予柔潤與修護力、甜杏仁油帶來溫和保濕，向日葵籽油富含多重養分，能深層滋潤，讓肌膚在洗後依然維持柔滑舒適。

CREED 金萃香氛皂禮盒3 x 50g／4,200元（圖／品牌提供）

CELINE 護手霜

CELINE 將高訂香水的靈魂延伸至日常保養。全新護手霜瓶身延續品牌極簡美學，白色管身搭配刻有 "TRIOMPHE" 凱旋門標誌的黑色瓶蓋，拿出來使用的瞬間就是一種時尚宣言。配方蘊含玻尿酸與植物性甘油，質地輕盈保濕，承襲四款經典香氛縈繞指間，將高訂香水嗅覺體驗融入每一次觸感之中。護手霜均提供四種香調選擇，包括：PARADE 彰顯、LA PEAU NUE 流露、REPTILE 不羈和 COLOGNE CÉLESTE 蒼穹古龍。瓶身及包裝體現了CELINE高訂香水系列的經典設計細節，白色管身搭配刻有品牌 “TRIOMPHE” 標誌的黑色瓶蓋，與香水瓶設計相呼應。標籤採用「粒紋」質感的壓紋絨面紙張，壓印17世紀 “GRAND SIÈCLE” 時期的雕飾效果。

CELINE 護手霜／1,500元（圖／品牌提供）





