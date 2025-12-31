社會中心／洪巧璇、郭文海 台北報導

歌手畢書盡捲入經紀報酬糾紛！一名鍾姓男子指控，多年前幫忙引薦畢書盡來台闖蕩演藝圈，沒想到人紅了，當初說好的報酬卻跳票，於是憤而在西門町商圈，擺放大字報辱罵畢書盡"狼心狗肺"，被依3個加重誹謗罪，判處拘役120天，得易科罰金12萬。

熱鬧的西門町商圈，三張大字報擺在街頭，大大寫下狼心狗肺、厚顏無恥等辱罵字眼。還有男子揹著紙板，揚言要爆出驚人內幕，引發路過民眾圍觀，而大字報上罵的人，竟然是韓裔歌手畢書盡。歌手畢書盡：「在我轉身之後，妳卻又抱著我。」畢書盡來台發展多年，卻有一名自稱是提拔畢書盡的鍾姓男子，跳出來指責他紅了就忘恩負義，畢書盡氣得提告，法院判鍾姓男子3個加重誹謗罪，拘役120天，畢書盡的爸爸，則出面替兒子抱不平。畢書盡爸爸：「蠻難過我看了（大字報）大概的內容，畢書盡爸爸，我看了一半就看不下去了內容很惡毒，畢書盡爸爸，（拘役）120天是應該的。」

擺大字報辱罵藝人畢書盡「厚顏無恥」 遭判拘役120天（圖／民視新聞）

鍾姓男子供稱，畢書盡的爸爸多年前曾拜託他幫忙照顧兒子，並引薦畢書盡來台闖蕩演藝圈，允諾拿出畢書盡10年薪資所得的15%報答，但說好的報酬卻跳票，鍾姓男子憤而寫大字報辱罵。畢書盡爸爸：「我兒子當時是未成年，畢書盡爸爸，那個時候（鍾男）回家的時候，畢書盡爸爸，叫他（畢書盡）簽名，畢書盡爸爸，內容好像寫了每個月付15%利潤給他，畢書盡爸爸，過了20多年現在就找他（畢書盡）要錢，畢書盡爸爸，但我兒子不願意，畢書盡爸爸，他就故意在西門町鬧事。」









情歌王子畢書盡，被昔日恩人造謠辱罵，一狀告上法院，雙方撕破臉，而全案還可上訴，官司未完待續。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

