擺攤養大獨生子 三重知名「蔥油餅」夫妻遭殺害警追啃老兒中

新北市蘆洲區18日中午驚傳命案，廖男疑似殺害父母後逃逸。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區18日驚傳雙屍命案，67歲廖姓男子與其75歲許姓妻子被發現陳屍家中，且2人身中多刀，警消破門時已明顯死亡，警方鎖定2人的獨生子涉有重嫌，而廖嫌目前仍在逃逸中，相關案情仍須釐清。

據了解，廖男與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，還一度成為當地網紅美食，而2人辛苦養大獨生子，其兒子卻遊手好閒，平時偶爾打零工，主要是啃老靠父母接濟，2015年還曾有毒品前科。

廣告 廣告

由於廖姓死者每周日都會到陳姓表妹家喝茶，陳女18日遲遲等不到廖姓夫妻出現，多次聯繫也未獲回音，於是趕往其位於蘆洲區中山一路的住處，在門外撥打電話時，雖清楚聽到屋內傳來手機鈴聲，卻始終無人應答，察覺異狀後隨即報警尋求協助。

警方趕抵現場後，由員警陪同並找來鎖匠開門，進入屋內後，赫然發現廖男與妻子雙雙倒臥在客廳，現場留下大片乾涸血跡，景象觸目驚心。救護人員到場初步檢視，兩名死者全身上下均有十多處明顯刀傷，早已氣絕多時。

警方調閱監視器，發現2人的兒子17日晚間9時左右，後將車子棄置三重後搭計程車離開，如今步行逃竄中，警方在其機車車廂內發現疑似兇刀，目前正全面追緝，相關案情仍須釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

行天宮釋出夢幻職缺？月薪4.8萬還能去日本玩 過來人揭真相

街頭行乞結緣戀愛五年！男方發現「她根本沒離婚」 怒討回49萬聘金

81歲阿嬤成「YT遊戲實況主」爆紅 背後原因感動網友