擺脫依賴 以色列斥資1100億美元發展自主武器產業

以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)24日表示，以色列將在未來10年斥資1,100億美元，發展自己獨立的軍火產業。

以色列與美國是重要盟友，拜兩國長期的國防合作所賜，以色列軍方使用的軍事設備大多來自美國。

在經過2年來在不同戰線的戰事後，以色列的軍事資源緊張。部份國家停止對以色列軍售以抗議加薩的死亡人數、或在加薩戰爭的不同階段祭出限制措施。

尼坦雅胡24日在以色列南部一處空軍基地的軍事儀式上說，「我已批准一筆在未來10年總數達到3,500億謝克爾(shekels)的投資，來為以色列打造獨立的軍火產業」。

他表示，以色列希望減少對任何一方的依賴，即使是朋友。以色列國防產業中最優秀的人才正致力於研發武器系統，以確保以色列在未來戰場的優勢。

根據美國國會，華盛頓在2025年向以色列提供了33億美元的軍事援助、以及5億美元的飛彈防禦合作。

但以色列領導階層已表示，他們有意擺脫對外國供應者的依賴。

尼坦雅胡曾在9月一場具爭議性的演說指出，以色列正日益孤立，必須採取「超級斯巴達」(super-Sparta)的作法。這位以色列領袖在這番言論引發強烈反彈後表示，他指的是國防產業，並強調以色列必須更能夠自力更生，以避免可能的供應瓶頸。

尼坦雅胡24日在演說中指出，發展以色列的軍火產業將提升國家安全。