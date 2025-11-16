擺脫依賴？傳特斯拉汽車要求供應商排除用陸製零件

《路透社》15日引述《華爾街日報》報導，特斯拉（Tesla）目前要求其供應商在美國製造汽車時排除大陸製造的零組件。據知情人士透露，這家由美國科技大亨馬斯克（Elon Musk）領導的汽車製造商及其供應商已經替換部分大陸製造的零組件，並計劃在未來一到兩年內將所有其他零組件轉換為大陸以外地區製造的產品。

傳特斯拉要求製造 汽車時排除大陸製造的零組件。（資料照／《美聯社》）

《路透社》在正常營業時間外向特斯拉尋求評論，但未立即獲得回應，也無法立即驗證該報導。《華爾街日報》補充指出，由於中美貿易爭端中關稅波動不定，企業高層在制定定價策略時面臨困難。《路透社》今年4月曾報導，在關稅威脅下，特斯拉兩年來持續增加其美國工廠的北美採購比例。

根據大陸乘用車市場信息聯席會本月稍早公布的數據，特斯拉大陸製造的電動車銷量10月較去年同期下降9.9%至61497輛，扭轉9月2.8%的增長。其上海工廠生產的Model 3和Model Y產量，包括出口在內，較9月下降32.3%。

中美兩國之間的緊張局勢讓汽車業高層在2025年全年處於應變狀態。美國總統川普反覆變動的關稅政策，以及業界對潛在稀土供應瓶頸和晶片短缺的恐慌，促使汽車公司重新思考對大陸的依賴，大陸是重要的零件和原物料來源。通用汽車（General Motors）本週已通知數千家供應商，要求從供應鏈中移除大陸製造的零組件。

