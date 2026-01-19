擺脫俄羅斯 摩爾多瓦推進程序退出獨立國協

摩爾多瓦外長波普索伊(Mihai Popsoi)19日表示，摩爾多瓦正在進行必要的手續，以便完成退出由俄羅斯主導、在蘇聯(Soviet Union)解體後出現的「獨立國協」(Commonwealth of Independent States,CIS)程序。

帶領摩爾多瓦申請加入歐盟的親歐派總統桑杜(Maia Sandu)，曾譴責俄羅斯入侵烏克蘭、並指控克里姆林宮試圖顛覆她的政府。

位於烏克蘭與歐盟成員國羅馬尼亞之間的摩爾多瓦，是歐洲最貧窮的國家之一，自2023年起就已停止參與獨立國協的所有活動。

波普索伊在接受摩爾多瓦電台(Radio Moldova)訪問時，援引支撐獨立國協在1991年成立的協定表示，「我就這麼說吧，我們正在確認終止與CIS的3項協議」。「終止這3項協議將意味著我們可以說，從法律的觀點來看我們不再是成員國。實際上我們早已暫停參與一段時間了，但在法律上我們仍是成員之一」。

桑杜在2024年勝選連任，她所領導的「行動團結黨」(Party of Action and Solidarity,PAS)去年在國會選舉中保有多數優勢。

摩爾多瓦過去150年來曾是俄羅斯帝國、大羅馬尼亞(Greater Romania)和蘇聯的一部份。在獨立的30多年來，摩爾多瓦政府有時候和俄羅斯關係良好、有時候反對和這個國家走得近。

桑杜上週接受電台訪問時說，如果現在針對與羅馬尼亞重新統一舉行全民公投，她會投下贊成票。這是摩爾多瓦領導人首次公開表態這類立場。