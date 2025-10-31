擺脫反覆換管之苦 醫：全覆膜金屬支架提升病人生活品質
體質容易反覆產生尿路結石的楊小姐，長期受輸尿管狹窄所苦，儘管置入雙J導管能暫時疏通阻塞、緩解腎水腫，但每隔一段時間就得接受清除結石與更換雙J導管的手術，每次動輒兩小時，這樣的日子持續兩年，回診對她而言就像一場無止盡的折磨，直到三年前在醫師建議下接受置入「全覆膜自展式金屬支架」，從此擺脫過去反覆手術的惡夢，腎功能保留良好，生活重回正軌。
衛生福利部臺北醫院泌尿科林威佑醫師說明，尿路結石若造成輸尿管嚴重阻塞，不僅會導致腎水腫、腎功能受損，甚至可能引發感染等併發症。早期傳統治療多依賴剖腹或重建輸尿管，若輸尿管長度不足，還需截取腸段修補，或移位腎臟，創傷大且恢復期長。後來的雙J導管雖能免除開刀，但長期放置仍有結石、感染、再次堵塞、導管斷裂等風險，約三個月至一年就需更換一次，若有結石體質的病人，能放置的時間更短。
林威佑醫師指出，臺北醫院泌尿科在三年前導入「全覆膜自展式金屬支架」，成為輸尿管狹窄病人的新選擇。治療時僅需透過內視鏡氣球擴張狹窄處後置入支架，無須開刀、不留傷口，外層覆膜設計能避免結石附著與組織增生，有效降低阻塞與感染風險，通常三年更換一次即可，減少反覆手術與住院的困擾。
楊小姐近期回診檢查時，感性地說：「以前一、兩個月就得住院一次，身體不舒服，心情也跟著煩躁，沒想到現在能過這麼穩定的生活。」能自由安排工作和休息時間，不再為就醫而中斷生活節奏；並指醫療的進步，使她重新找回對生活的掌控力。
更多新聞推薦
其他人也在看
全國有機日 農糧署攜手興大推動在地有機農產品
為響應每年11月11日的「全國有機日」，農業部農糧署攜手中興大學有機農業推動中心，並聯合包括棉花田、里仁及17處有機農民市集等通路，共同推出「2025有機生活日」系列活動，透過展售、優惠與教育推廣，鼓勵全民支持在地有機農產品，以實際行動守護生態環境、促進農業永續。中時財經即時 ・ 7 小時前
中職金手套獎出爐 江坤宇游擊手6連霸寫歷史
（中央社記者楊啟芳台北30日電）中華職棒本季金手套獎得獎名單今天出爐，其中，中信兄弟隊江坤宇以精湛的守備表現完成游擊手金手套6連霸，成為中職史上首名達成6連霸的內野手，寫下歷史新頁。中央社 ・ 1 天前
捲入性醜聞！ 英國安德魯王子頭銜被撤、收回住所｜#鏡新聞
英國安德魯王子身陷性醜聞多年，白金漢宮昨天(10/30)宣布，國王查爾斯三世將正式撤銷弟弟安德魯的王子頭銜，同時要求他搬離位於溫莎大公園的官邸。英國王室強調，儘管安德魯持續否認相關指控，但基於事件嚴重性與影響，這些是必要措施。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 4 小時前
台中非洲豬瘟防疫爭議又一椿 特約獸醫爆「農業局長要拿我開刀」
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，該場特約獸醫師紀又銘未到場也沒被通知豬生病卻被檢方約談，因其執業登記地點在龍井，卻跨區到梧棲執業，因此被依違反獸醫法裁罰，他在臉書發文「農業局長強力施壓一定要究責我，勢必要拿我開開刀！」對此，台中市副市長鄭照新回應，對紀獸醫尚未開罰，一切還在調查，當事人比較焦慮，有較自由時報 ・ 6 小時前
中信房屋張世宗：帶看量增 預期春節前房市有機會出現一波小陽春
全台房市苦度寒冬之中，中信房屋統計內部成交件數，月增約 2.4%，中信房屋總經理張世宗指出，隨著年底購屋旺季到來，先前因觀望價格走勢而按兵不動的剛性買盤，已逐漸認知到房價難有大幅崩跌的現實，開始積極進場看屋。鉅亨網 ・ 9 小時前
花縣府挨批救災便當花近億 傅崐萁駁僅4千萬為鏟子超人提供膳食
有民進黨花蓮縣議員指控，花蓮縣府在光復鄉救災期間，僅「便當餐盒」支出高達9166萬7040元。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，花縣府已公告，至今花費4千萬，為鏟子超人提供膳食是最基本的事。中時新聞網 ・ 7 小時前
日職》軟銀強勢逆轉！關鍵2轟擊潰阪神 奪隊史第12冠
日本職棒總冠軍賽（日本大賽）第5戰於30日登場，軟銀鷹在落後情勢下強勢逆轉，以3比2力退阪神虎，繼2020年後再度封王，拿下隊史第12座「日本一」冠軍。中時新聞網 ・ 21 小時前
台達電資本支出 拚400億新高
台達電持續擴大全球布局，因應AI需求強勁，擴大泰國、美國、中國大陸、台灣等地產能，今年資本支出預估將一舉衝上400億元，...聯合新聞網 ・ 14 小時前
「老宅延壽」最快年底上路 高齡、弱勢補助再加5成
內政部推動「老屋延壽」，編列三年五十億元特別預算，將協助約五百棟屋齡逾卅年四至六樓集合住宅，及六樓以下透天住宅的高齡建物...聯合新聞網 ・ 14 小時前
萬聖節到來 嘉縣學校創意搞怪學英語
今天是萬聖節，嘉義縣民雄鄉松山國小學生創意走秀，用「搞怪」闖關學英語，縣立竹崎高中週三至今天舉辦萬聖節暨反霸凌主題活動，並結合英文課程，讓學生從西洋節慶學英語。松山國小今天舉辦「萬聖節創意走秀暨英語闖關活動」，搞怪變身，將課本上的英語知識活用在遊戲，校長蔡文山與師生一同參與，展現萬聖節裝扮，親子發揮自由時報 ・ 7 小時前
灑幣人工增雨失敗收場 德里空污仍嚴重 (圖)
印度德里近期完成3次人工增雨，但未帶來明顯水氣，當地空污持續惡化，街頭仍是一片霧茫茫。中央社 ・ 6 小時前
巨大案未解擴大移工？勞長：強化直聘助改善
[NOWnews今日新聞]台灣產業長期被詬病出現缺工，勞動部今（30）日提出「跨國勞動力精進方案」預計明年登場。然而，巨大公司（捷安特）1個月前才因移工問題遭美國海關暨邊境保護局（CBP）查扣產品，成...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
古埃及主題巨大阿努比斯現身 葳格小學歡慶埃及風萬聖節
[Newtalk新聞] 呼應奇美博物館將於2026年登場的「埃及展」，台中市私立葳格小學北屯校區率先帶領孩子走進時光長河，趁萬聖節舉行一系列以古埃及為主題的慶祝活動，從英文教學、校園佈置到變裝晚會，全方位融入文化學習，讓過節不只歡樂，還很有學問。 放眼望去，整座校園變身為法老的國度，寬達八米的巨大阿努比斯氣勢登場，走廊間出現金字塔、木乃伊、人面獅身像與象形文字壁畫，彷彿置身尼羅河畔。另外，學校還邀請家長與孩子運用環保材質進行裝扮，成品有報紙編織的法老頭巾與迴紋針製作的埃及豔后頭飾，充滿創意。 夜幕降臨，萬聖節晚會現場熱鬧滾滾，活動包含英文戲劇表演、變裝走秀、園遊會與闖關遊戲。高年級學生親自籌辦攤位，實際體驗企劃與銷售過程，並將部分所得捐出做公益，展現商業素養與社會責任。外師團隊也在校內設置遊戲關卡，每一關都結合知識點，例如：「古埃及人畫眼線其實具有防曬、抗菌與宗教意義。」讓萬聖節不只是娛樂活動，更具教學意義，十足的寓教於樂。 葳格小學北屯校區校長管珮慧表示，這次活動，我們看到老師、家長與孩子共同合作的力量，學校與家庭形成緊密的教育夥伴關係。孩子在玩樂中學習、創造中成長，這正是葳格教育的新頭殼 ・ 5 小時前
林芳郁失智親臨現場 賴清德暖舉曝光：我質詢過你「要原諒我哦」
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（31）日下午接見「第35屆醫療奉獻獎得獎人」，特別的是，晚年罹患失智症的醫師林芳郁也親臨現場。據了解，賴總統一到場就先向林打招呼，並致意說，「看起來很勇健、精神很好」。隨後致詞完畢來到拍照環節時，賴清德體諒到林芳郁身體不便，因此特別與林的老同學葉金川，一起前去座位區合照。由於林曾於2008年擔任行政院衛生署長，而當時賴清德擔任立委，也藉此機會對他打趣說，「我以前質詢過你耶，要原諒我哦。」據指出，現場氣氛十分溫馨。 賴清德致詞時表示，在總統府親自接見醫療奉獻獎得主，並表達祝賀與感謝是莫大的榮幸，也代表全體國人感謝所有獲獎人在醫療領域無私的奉獻，為人民的健康提供最好的服務。 賴清德指出，醫療奉獻獎的評選過程極為嚴謹，並非依據門診量或知名度評定，或頒發給名醫，而是頒發給願意在人煙罕至之處持續奉獻、超越自我的醫師或醫療服務人員，該獎項可以說是醫界的典範。他曾擔任厚生會會長並參與過醫療奉獻獎的評審工作，深知獲獎不易。因此，對每位得獎人都非常欽佩，對大家的奉獻更是由衷感激。 賴清德表示，今年獲得「團體醫療奉獻獎」的羅東聖母醫院社區醫學部，駐診地點從宜蘭北端頭城新頭殼 ・ 50 分鐘前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 1 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
中國愛滋病疫情拉警報！感染者高發省份出爐：第6名新疆就已破10萬人
根據中國國家疾管局最新公布的統計數據，「中國愛滋病毒感染者高發省份人數排名」再次引發社會關注。2024年，全國愛滋病（HIV/AIDS）感染者中，四川省以約17.47萬例居首，成為中國感染人數最多的地區；其次為廣西（12.32萬）與重慶（11.6萬）。整體來看，西南地區依舊是疫情最為集中的熱區。(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
坣娜疑胰臟癌離世 50歲後新診斷糖尿病恐為唯一警訊
歌手坣娜疑似因胰臟癌病逝，享年59歲。胰臟癌被稱為「癌王」，其惡性度高且診斷困難，林相宏醫師指出，糖尿病可能是早期發現胰臟癌的唯一機會，尤其50歲以後新診斷的糖尿病患者需特別留意。中天新聞網 ・ 1 天前
日本95歲奶奶血管年齡僅20歲！逆齡長壽全靠這樣做 1招幫血管做彈力操
日本有一位95歲奇蹟奶奶佐藤秀接受健康檢查時，意外發現身體年齡只有36歲、血管年齡更只有20歲，到底奶奶是怎麼保養身體，才能如此年輕逆齡？ 95歲奇蹟阿嬤的逆齡術 觀察佐藤秀的身體狀況，身高1健康2.0 ・ 1 天前
海鮮控注意！台人愛吃的「２類水產」重金屬超標，吃錯部位恐加速罹癌
海鮮向來是國人餐桌上不可或缺的美味，富含豐富的蛋白質與多種營養素，深受大眾喜愛。然而，消費者權益保護基金會最新檢測發現，國人愛吃的旭蟹和丁香魚等水產存在重金屬超標問題，長期食用恐對健康造成威脅。對此，食尚玩家 ・ 3 天前