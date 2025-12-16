擺脫多囊性卵巢症 從減重開始

身材肥胖加劇多囊性卵巢失調，因此，治療第一步首要關鍵在於減重。國泰醫院婦女醫學部醫師蔡亞倫表示，眾多治療方式當中，減重是多囊性卵巢症候群患者基本有效的非藥物療法之一。根據多項研究顯示，即使只是體重減輕百分之五至十，也能帶來顯著的健康改善。

蔡亞倫醫師指出，減重具體好處第一，改善胰島素敏感性，減少胰島素阻抗，進而降低體內胰島素濃度，間接抑制卵巢過量分泌雄性激素；第二，促進排卵與調整月經週期，許多女性體重下降後恢復較為規律的排卵與月經，有助於提升自然受孕機會。

廣告 廣告

第三，降低雄性激素症狀，舉例來說，比如臉部及身體多毛、痤瘡等症狀可能有所緩解；第四，改善代謝數值，比如空腹血糖、血脂、血壓等指標可能下降；第五，增進心理健康與個人自信心，體重控制成功往往伴隨心情改善，有助於提升整體生活品質。

值得注意的是，減重不應追求速成或極端飲食，而是建立持久且健康的生活習慣，建議患者均衡飲食，減少高糖、高油脂及高升糖指數食物的攝取量，增加高纖維、蛋白質及蔬菜比例，這方面可以參考地中海飲食或低升糖飲食。其次，養成規律運動習慣，每週進行至少一百五十分鐘中等強度有氧運動，比如快走、騎腳踏車、游泳等，甚至搭配阻力訓練（重量訓練或核心訓練）。

充足睡眠與壓力管理也很重要，睡眠品質與壓力皆會影響荷爾蒙平衡與食慾控制。最後則是建立可持續的目標，設定每週減重半公斤至一公斤等漸進式目標，有助於持續執行及維持減重動力。