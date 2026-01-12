擺脫對陸依賴！日探測船「地球號」今出發探稀土 預計2027開採

中日關係持續緊張，稀土恐成為中方牽制重要手段，日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）探測船「地球號」今出發，前往南鳥島海域進行深海泥採掘試驗，目標是提取含有高濃度稀土元素的泥質資源。

地球號。（圖／路透社）

綜合日媒報導，「地球號」今上午9時左右，自靜岡市清水港出航，前往距東京約2千公里的南鳥島海域。報導指出，「地球號」預計將1週左右抵達南鳥島近海，隨即開始為期約20天的深海泥採掘實驗。

根據調查，南鳥島周邊海底存在高濃度的稀土元素泥層，這次實驗將從深海約6千公尺處，將泥質樣本拉上船，檢驗實際採掘可行性。報導表示，稀土元素是製造汽車電動馬達、智慧型手機零件等高科技產品的重要礦物。日本目前超過70%的稀土依賴中國大陸進口。然而，中方於本月6日宣布禁止向日本出口部分可能涉及軍事用途的品項，市場擔憂稀土出口也可能受影響，使得日本自行開發稀土的能力備受關注。

廣告 廣告

報導引述這次實驗的負責人石井正一表示，「在緊迫的國際稀土情勢下，我們預計能取得非常大的成果。我們稱這是『希望之光』。」石井說，若實驗成功，日本有望於2027年啟動大規模商業採礦，進一步減少對中國大陸稀土的依賴。

延伸閱讀

名字有「ㄞ」就是AI總統？名醫：台灣至少一百萬人有資格

第一名竟是「AI生成照」？陸攝影比賽驚爆醜聞 得獎照遭急撤

馬斯克旗下AI色情內容遭各國抨擊 印尼成首個封鎖Grok國家