擺脫左投剋左打魔咒 費城重砲Schwarber揭祕對決心法
費城費城人隊強打 Kyle Schwarber 在 2025 年打出 MVP 級別的生涯年，不僅以 56 支全壘打領先國聯，132 分打點冠絕全聯盟，更關鍵的是他克服左打面對左投的劣勢。在合約年繳出亮眼成績後，Schwarber 已成為 2026 年自由球員市場上的頂級球星之一。
Schwarber 在生涯第 11 個賽季迎來爆發，尤其在面對左投手時表現驚人。他本季光是從左投手手中就敲出 23 支全壘打，而在此前的 10 個賽季中，他面對左投總共也只打了 55 轟。Schwarber 在 2025 年面對左投的 OPS+ (170) 甚至高於面對右投 (147)，這股趨勢自 2024 年便已開始。
Schwarber 的策略顯然奏效。他在 2025 年對左投的長打率（.598）及 OPS（.964）均創下生涯新高，表現更勝對右投的 .904 OPS。這位 32 歲的指定打擊帶領費城人隊拿下全聯盟第二好的戰績，並連續第二年闖入國聯分區系列賽（NLDS）。
談到 2025 年對左投打擊率創生涯新高的秘訣時，Schwarber 向 MLB Network 表示：「這其中有你必須做的技術性調整，但心態也同樣重要。」 他補充說：「你必須投入大量練習，採用特定的訓練來應對同側投手。」
「但真正關鍵的是，你不能抱持著『我正在面對一個左投手』的心態去打擊。」Schwarber 說：「你必須保持專注，活在當下...並相信你為這場比賽所做的所有準備，都將在競爭中轉化為實際表現。」
儘管 Schwarber 表現優異，費城人隊卻連續兩年在 NLDS 中以 1 勝 3 敗的戰績遭淘汰，未能達到預期。在季後賽再度提前出局後，球隊可能在休賽季面臨「全面改組」。在合約年大放異彩的 Schwarber，也可能在自由球員市場中離開。
Schwarber 是 2026 年自由球員市場上的頂級大咖之一。這位三度入選全明星的球員，對於亟欲補強打線核心的球隊而言充滿吸引力，預計將在今年冬天引發搶人大戰。費城人若選擇重整陣容，勢必得面對填補 Schwarber 離隊空缺的艱難任務。畢竟像他這樣能同時炸裂左投與右投的長打火力，在聯盟中並不多見。
更多鏡報報導
道奇牛棚大將缺席世界大賽原因曝光 Vesia證實女兒10月底逝世
無人能擋！大谷翔平奪第4座銀棒獎 超越鈴木一朗創日本球員新紀錄
美聯銀棒獎名單公布！「法官」Judge 第5度獲獎 運動家怪物新秀展現超齡火力
其他人也在看
MLB》Drake嘲諷大谷翔平 Rojas稱激勵道奇士氣
世界大賽第7戰在9局上轟出追平陽春砲為洛杉磯道奇續命的Miguel Rojas表示，加拿大饒舌歌手Drake（Aubrey Graham）在第5戰過後嘲諷大谷翔平的舉動，激發道奇球員的士氣。TSNA ・ 4 小時前
MLB》「今年世界大賽史上最好看」A-Rod指出3理由
2025世界大賽落幕，7場比賽卻打了超過8場的分量（包括G3的18局大戰），退役洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）盛讚這是最好看的一屆世界大賽。「在我的生涯，我從來沒有，當然這非常主觀，但我這輩子從沒看過更精采的，擁有全部的要素，最豐富又美妙的世界大賽。」中時新聞網 ・ 22 小時前
MLB／核心主力不能走！道奇綁住孟西力拚3連霸 世界大賽失蹤人口也回歸
道奇上週逆轉奪冠完成連霸，7日球隊宣布執行陣中2大主力三壘手孟西（Max Muncy）和後援投手維西亞（Alex Vesia）明年的球隊選擇權，此外也確定讓渡明星右投岡索林（Tony Gonsolin）。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
PLG／來台灣只打1場 半獸人合約被歐洲球隊買斷！3Q台鋼獵鷹
台鋼獵鷹7日凌晨接獲半獸人經紀公司通知，依據合約中的「買斷條款」逃脫和獵鷹的合約，半獸人將轉赴歐洲職業球隊發展。球團雖深感不捨，仍尊重球員和經紀公司的決定，並誠摯祝福半獸人未來一切順利。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職》明年3隊日籍教頭執軍 平野：不是為「日本大對決」而來
富邦悍將日前宣告，原二軍總教練後藤光尊上任為一軍總教練，加上剛拿到總冠軍的樂天桃猿古久保健二、連兩年例行賽優勝的中信兄弟平野惠一，明年聯盟6隊將有3隊由日籍教頭督軍。後藤光尊同時還是平野惠一在歐力士時期的隊友，兩人曾是二游搭檔、也曾在同一位置良性競爭。自由時報 ・ 22 小時前
亞洲職棒交流賽》樂天金鷲宋家豪飆151火球三振打者 享受在家鄉桃園打球氛圍
2025桃園亞洲職棒交流賽今日（8日）由地主樂天桃猿出戰日本職棒東北樂天金鷲，3位在樂天金鷲的台灣選手皆有出場，野手陽柏翔有安打演出，蕭齊、宋家豪則是都飆出150公里以上的火球。Yahoo奇摩運動 ・ 16 小時前
WBC》台灣絕對不是「低階」球隊！ 和田一浩：他們有不惜一切要贏的決心
2026世界棒球經典賽（WBC)即將在明年登場，台灣跟日本、韓國等隊都被分在C組，尤其日本隊賽事3月6日首戰就是對上台灣，這讓前西武獅隊強打者和田一浩警戒，希望日本隊不能輕忽台灣跟韓國，「他們實力沒有比較差」，以去年12強賽台灣奪冠就可以看得出來，「他們不惜一切要贏球。」TSNA ・ 1 天前
MLB》道奇18局惡鬥差點派野手投球！山本由伸自請上陣 主帥曝內幕
剛完成隊史首度世界大賽二連霸的洛杉磯道奇，總教練羅伯茲（Dave Roberts）帶著一批球員登上美國知名脫口秀《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live），節目焦點圍繞在世界大賽MVP山本由伸的「傳奇時刻」。羅伯茲首度揭露，在第3戰那場延長18局的死鬥中，山本曾主動請纓上陣，差點上演「中1日」登板的熱血劇情。中時新聞網 ・ 1 天前
中職／台灣球員開始往海外發展 平野惠一：想把人才留下培養後再輸出
中華職棒近日徐若熙、林安可都提出行使旅外自由球員的權利，其中林安可已經被日職球隊鎖定準備補進，對此中信兄弟總教練平野惠一表示自己認為是一件好事，此外更想看見未來的中職可以留住人才培養，再將人才向海外輸出。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
單季56轟「村神」入札挑戰億鎂男 30隊獲通知6隊有興趣沒道奇
NPB日本職棒養樂多隊，昨正式宣布，陣中的強打巨星內野手村上宗隆，啟動申請入札制度（Posting System），將挑戰美國職棒大聯盟（MLB），目前村上已經被登錄為可簽約球員，並通知聯盟所屬的30支球隊，交涉期限將持續到美東時間12月22日下午5點（台灣時間23日上午8點）。太報 ・ 2 小時前
「台灣金孫」古林睿煬獲樂天金鷲監督高評價：「未來是很可怕的存在」
2025年亞洲職棒交流賽今（7）日於桃園登場，日職東北樂天金鷲總教練三木肇受訪談起今年初次交手的「台灣金孫」古林睿煬，直言對方已是非常頂尖的存在，「等他更適應日本職棒，未來進化會更明顯」，甚至說「身為對手，我很怕他繼續成長」。鏡報 ・ 1 天前
MLB》洋基球場辦活動突暫停 原來是要讓王牌進牛棚練投
進入到棒球休賽季，各隊主場都會進行非棒球活動，最近紐約洋基主場舉行了「Upper Deck golf」的高爾夫球活動，不過活動期間卻突然暫停了5分鐘，根據媒體報導，原來這次的暫停是為了要讓洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）進到牛棚練投。柯爾今年3月雖然有參加春訓，但後續因手肘受傷動了UCL手術，2025年賽季直接報銷，不過先前傳出好消息，他已經在8月份時恢復投球訓練，先從在平地開始丟起，直到這個月初，他也在個人IG分享自己進入牛棚練投的畫面，更新自己的復健進程。Participants of today’s Upper Deck Golf event at Yankee Stadium paused for 5 minutes for Gerrit Cole to throw 25 pitches. #YANKSonYES pic.twitter.com/TmzOdi2RQe— YES Network (@YESNetwork) November 7, 2025雖然進入到休賽季，但柯爾的復健進度仍持續在走，今天有媒體就拍到他現身洋基球場，進到牛棚區練投，一共丟了25球，有趣的是，不麗台運動報 ・ 23 小時前
MLB 2025自由市場懶人包： 休賽季補強、30大自由球員簽約、重大交易總整理【MLB美國職棒大聯盟】
MLB 2025自由市場懶人包，整理2025至2026年期間，休賽季大聯盟自由球員簽約、續約和重大交易整理。Yahoo奇摩運動 ・ 11 小時前
中職》林承飛確定不行使FA 3年合約續留樂天桃猿
今天是中職自由球員行使FA的截止日，富邦悍將一壘手范國宸、樂天桃猿內野手林承飛季後取得FA資格，今天中午范國宸宣告與悍將達成合約共識續留，稍早林承飛也確定不會行使FA，將以3年複數年合約留在樂天桃猿。本季林承飛出賽65場，234打數敲出56支安打，另有7轟和26分打點，打擊率2成39、上壘率2成75自由時報 ・ 1 天前
中職／會長出聲桃猿宿舍疑雲 領隊允諾「積極改善檢討」
桃園亞洲職棒交流賽匯集中華職棒樂天桃猿，以及日職東北樂天金鷲、韓職KT WIZ三支勁旅交鋒，然而本周樂天桃猿繼球季爆發飲食風暴，再度遭踢爆宿舍環境不佳，對此中職會長蔡其昌今（8）親自和桃猿球團會面20分鐘，盼轉告台灣球迷的期待，也獲得球團回應「積極改善檢討」。人間福報 ・ 17 小時前
留住冠軍班底！道奇留下G7關鍵一轟重砲和缺陣世界大賽的牛棚左投
大聯盟世界大賽結束後，各球隊紛紛開始著手球員續留課題，根據美媒《The Athletic》記者Fabian Ardaya的報導指出，道奇確定執行在世界大賽G7敲出關鍵一轟的重砲Max Muncy和因故缺席的牛棚左投Alex Vesia合約中的球隊選項。太報 ・ 1 天前
準備搶人大戰！前田健太宣告「返日延續生涯」 日媒點名「三隊」成潛在下家
體育中心/蔡晴景報導美國職棒經歷十個賽季後，37歲的前田健太正式宣佈將重返日本球界。他在6日於個人社群表示：「我決定從下個賽季開始，繼續在日本展開職業生涯。」日本媒體《BASEBALL KING》撰文分析日職各球團陣容，點名養樂多、樂天、DeNA是最適合出手的隊伍。FTV Sports ・ 21 小時前
桃園交流賽》王彥程效力6年未能上一軍 金鷲監督解釋原因
樂天金鷲王彥程季後成為自由球員，效力樂天6年卻沒有上一軍的機會，曾在二軍帶過他的一軍監督三木肇仍直言，「對他的前途很看好。」王彥程今年在二軍投出生涯最佳一季，出賽22場、116局，戰績10勝5敗、防禦率3.26，但還是沒有獲得上一軍的機會，目前變成自由球員，本週未跟東北樂天來台打交流賽。自由時報 ・ 1 天前
中職／自由市場共3好手投入 平野惠一透露兄弟內部都有討論
中華職棒自由市場今年共有3位選手提出行使FA權利，包含統一獅的蘇智傑、林岱安和樂天桃猿的黃子鵬，總教練平野惠一表示有和球團討論過有關3位自由球員的事宜。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
中職》兄弟送4投手赴歐力士秋訓 平野預告還有進修計劃
中信兄弟休賽季持續規劃安排年輕潛力股進修，首輪新秀許庭綸、主力工具人張仁瑋等人留在台灣打冬季聯盟，另也安排林暉盛、伍立辰、陳冠穎和王奕凱4人赴日職歐力士隊秋訓，而內野手黃霆杉則預計前往加入澳職伯斯熱火。中信兄弟總教練平野惠一被問及相關規劃時，說：「雖然目前是提到這幾人，但不只這些，我們有規劃更多人去自由時報 ・ 21 小時前