擺脫左投剋左打魔咒 費城重砲Schwarber揭祕對決心法

費城費城人隊強打 Kyle Schwarber。圖／翻攝自X@Phillies

費城費城人隊強打 Kyle Schwarber 在 2025 年打出 MVP 級別的生涯年，不僅以 56 支全壘打領先國聯，132 分打點冠絕全聯盟，更關鍵的是他克服左打面對左投的劣勢。在合約年繳出亮眼成績後，Schwarber 已成為 2026 年自由球員市場上的頂級球星之一。

Schwarber 在生涯第 11 個賽季迎來爆發，尤其在面對左投手時表現驚人。他本季光是從左投手手中就敲出 23 支全壘打，而在此前的 10 個賽季中，他面對左投總共也只打了 55 轟。Schwarber 在 2025 年面對左投的 OPS+ (170) 甚至高於面對右投 (147)，這股趨勢自 2024 年便已開始。

Schwarber 的策略顯然奏效。他在 2025 年對左投的長打率（.598）及 OPS（.964）均創下生涯新高，表現更勝對右投的 .904 OPS。這位 32 歲的指定打擊帶領費城人隊拿下全聯盟第二好的戰績，並連續第二年闖入國聯分區系列賽（NLDS）。

談到 2025 年對左投打擊率創生涯新高的秘訣時，Schwarber 向 MLB Network 表示：「這其中有你必須做的技術性調整，但心態也同樣重要。」 他補充說：「你必須投入大量練習，採用特定的訓練來應對同側投手。」

「但真正關鍵的是，你不能抱持著『我正在面對一個左投手』的心態去打擊。」Schwarber 說：「你必須保持專注，活在當下...並相信你為這場比賽所做的所有準備，都將在競爭中轉化為實際表現。」

儘管 Schwarber 表現優異，費城人隊卻連續兩年在 NLDS 中以 1 勝 3 敗的戰績遭淘汰，未能達到預期。在季後賽再度提前出局後，球隊可能在休賽季面臨「全面改組」。在合約年大放異彩的 Schwarber，也可能在自由球員市場中離開。

Schwarber 是 2026 年自由球員市場上的頂級大咖之一。這位三度入選全明星的球員，對於亟欲補強打線核心的球隊而言充滿吸引力，預計將在今年冬天引發搶人大戰。費城人若選擇重整陣容，勢必得面對填補 Schwarber 離隊空缺的艱難任務。畢竟像他這樣能同時炸裂左投與右投的長打火力，在聯盟中並不多見。



