擺脫星二代標籤！葛兆恩創作主題曲 葛宸羽拍戲差點被踩頭

娛樂中心／巫旻璇報導

導演兼編劇周學立、監製林添貴與葉詠心、攝影指導陳志軒，以及主演謝佳見、葛兆恩、鄭平君、吳震亞、葛宸羽、游書庭、葉周權等人，18日現身電影《解碼》媒體特映。值得一提的是，葛宸羽與葛兆恩首度在大銀幕「同框」，雖然片中沒有安排兩人的對手戲，但葛兆恩開玩笑說：「現實生活中我們也不說話！」，引來現場一陣笑聲。













擺脫「高凌風之子」標籤！葛兆恩創作主題曲 葛宸羽拍戲差點被踩頭

葛兆恩（右2）在本片迎來生涯重大突破。不僅挑戰與本人形象截然相反的黑暗角色，更擔任電影主題曲〈1 to 10〉的詞曲創作與演唱。（圖／翻攝畫面）

廣告 廣告













28 歲的葛兆恩（寶弟）在本片迎來生涯重大突破。不僅挑戰與本人形象截然相反的黑暗角色，更擔任電影主題曲〈1 to 10〉的詞曲創作與演唱，全方位創作能量一次爆發。主題曲〈1 to 10〉：姐弟首度合體，扣緊電影核心情緒。從詞、曲到演唱皆由葛兆恩完成，並邀請姊姊葛宸羽（阿寶）共同獻聲，形成難得的姐弟音樂合作。他分享：「〈1 to 10〉從『1』數到『10』，象徵尋找真相的倒數。我希望觀眾能從旋律裡聽見人性的密碼與情感糾結。」



葛兆恩飾演一位嫉妒心強、渴望父親認可的年輕人。角色層次複雜、情緒深沉，與他現實中的陽光形象形成強烈反差。導演周學立為他量身打造 Kevin（凱文），安排與李興文多場父子重度情緒戲，以及與唐從聖的動作對打場面，讓他展現多年舞蹈訓練累積的身體控制力。



葛兆恩坦言，從小背負父親光環，「搭計程車都有人聊我爸。」但他逐漸找到自己的道路：「我希望用我自己的方式帶給大家娛樂。」如今他身兼演員、歌手、創作者、創業者，以作品證明，他不是誰的兒子，而是新世代能獨當一面的全方位藝人。



寫下自己的〈1 to 10〉，邁向下一個里程碑



從演技突破、主題曲創作到短劇平台，葛兆恩一步步建立自己的節奏。他表示，《解碼》的高反差角色讓他重新看見自己，也成為演藝路上的重要里程碑。他用行動證明「會用努力、用創作與演技，走出屬於自己的路」。



在競爭激烈的演藝圈中，葛宸羽（阿寶）以驚人爆發力在音樂與戲劇兩端同步發光。她為《解碼》創作的插曲〈星星落下〉成功入選電影，並於 11 月 8 日代表台灣在吉隆坡「夢享起飛」亞洲原創音樂大賽勇奪季軍。

化身《解碼》“機智空姐 Ann”自然演技 × 打戲驚豔全場

葛宸羽在片中飾演外表傻大姐、內心冷靜聰慧的空姐齊恩（Ann），在雲端見證人性百態。面對突發危機時，她保持理性與勇氣，是男主角謝佳見與葉周權最信任的夥伴。片中她親自上陣多場打戲，甚至有一幕差點被攝影師誤踩頭部，自然演技搭配反差武打，讓她成為首映後討論度極高的亮點之一。





擺脫「高凌風之子」標籤！葛兆恩創作主題曲 葛宸羽拍戲差點被踩頭

吳沐玹觀影後笑說，「原本以為全程走懸疑路線，結果後面太多笑點，我被嚇到又被逗到！」。（圖／翻攝畫面）









現場除主演群外，也吸引不少藝人好友到場力挺，包括吳沐玹、許嘉蓉等人都現身支持。因謝佳見與葛兆恩的粉絲兩派為了搶拍合照位置，一度在紅毯區形成小小推擠，氣氛短暫緊張，也意外展現兩位主演的高人氣，現場熱度相當高。吳沐玹觀影後笑說，「原本以為全程走懸疑路線，結果後面太多笑點，我被嚇到又被逗到！」直呼節奏緊張又有反差驚喜，看得大呼過癮。







原文出處：擺脫「高凌風之子」標籤！葛兆恩創作主題曲 葛宸羽拍戲差點被踩頭

更多民視新聞報導

張家瑋加入《好運來》掰了多年長髮！搶先劇透新角色「要來勾引弘軒」

日45歲女星「2度罹癌」！經紀人證實：正處病危

《GTO》女星命危！曾是台灣人妻「病房照」外流

