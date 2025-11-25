擺脫暴怒體質！補對「3種營養素」不怕被氣老

憂鬱症患者補充維生素B3後，可改善憂鬱與焦慮，甚至有助睡眠品質。常見於馬鈴薯、番茄、香菇、紫菜、鮭魚與鮪魚。（示意圖／翻攝自pexels）

營養素竟能降低易怒變老的機率！營養師李婉萍分享，補充維生素B群能穩定情緒、降低易怒並延緩老化。包括維生素B1維持神經運作、B3改善焦慮與睡眠、B6影響情緒並助經前症狀與睡眠，並建議透過糙米、豆類、香蕉、南瓜、鮭魚等食物日常攝取，搭配牛奶、豆漿與芝麻麥片。

李婉萍近日在臉書粉專發文分享，身邊有朋友因為被孩子氣到情緒失控，有天甚至和丈夫外出時被誤認為是「老公的姐姐」，讓對方既氣惱又受傷。她藉此提醒，大多數人生活中難免面臨壓力與惱人的情緒，但其實有些營養素能降低易怒、延緩老化，在煩心事無法完全避免的情況下，讓身體補足「穩定隊友」反而更關鍵。

廣告 廣告

她指出，維生素B群是情緒調節的重要角色，其中維生素B1被稱為「精神性維生素」，能維持神經傳導系統順暢運作；一旦缺乏，就容易出現焦躁、不安。糙米、胚芽、豆類、花生與芝麻都是良好來源。

維生素B3（菸鹼酸）則是合成輔酶的重要原料，過去研究顯示，憂鬱症患者補充後，可改善憂鬱與焦慮，甚至有助睡眠品質。常見於馬鈴薯、番茄、香菇、紫菜、鮭魚與鮪魚。

（圖／翻攝自Facebook／李婉萍營養師）

至於對情緒影響最顯著的維生素B6，不僅協助色胺酸轉換成菸鹼酸，更曾作為女性經前症候群的輔助營養素，同時對睡眠也相當重要。香蕉、大蒜、南瓜、菠菜及堅果都含有豐富B6。

李婉萍分享，她生氣時最常跑去便利商店買一根香蕉和一瓶胚芽牛奶，一邊吃喝、一邊讓自己冷靜。牛奶中的鈣有助穩定情緒，香蕉裡的鎂能放鬆全身，兩者搭配效果更佳。

她也提出「不想被氣出抬頭紋」的日常飲食建議：主食選糙米或紫米飯糰；飲料改喝豆漿、牛奶或芝麻麥片飲；配菜可挑選燙菠菜或蒜炒菠菜；喝湯時選紫菜蛋花湯；外食聚餐則可以南瓜濃湯、鮭魚與鮪魚生魚片，既能讓人降溫，也能補充到維生素B3。

她強調，以前常安慰朋友「看開點」，但在學習看開的過程中，更需要讓身體補足維持好心情的營養素，才能真正從怒氣中畢業。她期望每個人都能擁有保持年輕、心情愉快的秘訣，把營養當成助力，為自己打造更輕鬆的情緒日常。

（圖／翻攝自Facebook／李婉萍營養師）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

黃子佼稱與受害人全和解！ 吹哨者駁斥：不包含「這些女性」

高三學長被擦撞爆氣！竟拖行學妹3層樓還剪髮 教育局回應了

子瑜隨TWICE抵韓首發文！ 16字吐激動心情：回家真好