擺脫汙染！新北AI智慧園區斥資9億建汙水系統 預計118年完工
完善的汙水下水道系統已成為產業園區吸引企業落地的重要指標，新北市政府創全國之先，投資逾9億元，透過BTO模式引進民間專業與資源，正式啟動都市計畫產業園區事業汙水處理系統，預計民國118年完工。新北市長侯友宜說，透過汙水處理設計，可降低噪音與異味，也能提升綠覆率與整體景觀品質，打造優質環境。
侯友宜11日親自出席見證「新北國際AI＋智慧園區汙水下水道系統促進民間參與（BTO）案」簽約儀式，完工後為地方發展、產業升級提供重要支撐。透過完善基礎建設、明確產業定位與積極招商策略，新北國際AI＋智慧園區將成為世代企業投資、研發與製造的重要基地。
侯友宜表示，隨著AI、智慧製造等高科技產業快速發展，企業對於用地條件、環境品質與營運穩定度的要求愈來愈高，市府在林口推動新北國際AI＋智慧園區，以前瞻角度建設高標準公共設施，讓產業發展與環境保護並進。透過汙水處理設計，可降低噪音與異味影響，亦能提升綠覆率與整體景觀品質，打造企業安心進駐、長期深耕的優質環境。
經發局說明，本案採促進民間參與的BTO模式，市府提供政策引導與監督機制，結合民間成熟的工程技術與營運管理經驗，可有效加速建設期程、提升營運效率，並減輕政府財政負擔，為產業園區導入低汙染、高效率的基礎設施。已成功匯聚技嘉、鴻海、研揚、台聚等關鍵大廠及Google、ASML等國際科技巨擘也相繼設點，產業群聚效應顯著。
經發局說，新北國際AI＋智慧園區汙水處理系統為完善產業鏈重要的拼圖，未來將引進光學精密儀器、電子通訊、電子零組件及機械設備等AI上下游業者。汙水下水道系統的建置，將有效降低對周邊水體的環境衝擊，改善園區及周邊地區的整體環境品質與公共衛生，促進水資源永續利用。
經發局補充，林口地區近年在產業發展、交通建設與生活機能方面持續成長。除園區基礎建設外，也同步推動周邊道路與公共設施改善，並與中央合作推動林口輕軌等重大交通建設，提升區域交通效率與可及性。
