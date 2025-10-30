擺脫無殼？ 台北低總案免900萬 桃園250萬有找

北台灣出現低總價預售案，台北大同區近延三夜市新建案總價僅860萬元，但坪數只有8.8坪，換算每坪仍近百萬元。桃園地區更有總價不到250萬元、坪數為7.8坪的選擇。專家分析，在房市景氣不佳情況下，建商透過壓低總價來吸引買氣，但七都預售屋中，雙北市1000萬以下案件僅佔1至2%，桃園低於500萬比例為1.5%，新竹則不到8%。未來房市將呈現量縮價盤整態勢，央行最快可能在今年第四季鬆綁第七波選擇性信用管制！

北台灣仍有低總價預售案，台北免900萬，桃園250萬有找。（圖／TVBS）

北台灣房市現況呈現多元化的價格選擇，即使在高房價時代，仍有低總價預售案出現。台北大同區近延三夜市有一處新建案，總價僅860萬元，但坪數只有8.8坪，換算每坪仍近百萬元。桃園地區更有總價不到250萬元的選擇，坪數為7.8坪。住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，這些低總價案多為小坪數且位於計畫區外，強調「一分錢一分貨」的市場現實。專家指出，在房市景氣不佳的情況下，建商透過壓低總價來吸引買氣。

這些低總價預售案在北台灣各地皆有分布。除了台北大同區外，新北淡水也有總價675萬元、15.7坪的案例，單價約43萬元。桃園市大園區的低總價案更是不到250萬元，但坪數僅7.8坪，每坪約30萬元。新竹湖口則有總價559萬元、18.8坪的建案，單坪約29.7萬元。

高房價時代，北台灣依然有低總價新案。（圖／TVBS）

陳炳辰指出，目前房市相當冷靜，買氣著重在價格上，若價格合理仍能吸引購買力。在景氣不佳的情況下，建商必須提供一些優惠來吸引買家。然而，根據統計，七都預售屋中，雙北市1000萬以下的案件僅佔1至2%，桃園低於500萬的比例為1.5%，新竹則不到8%。

對於未來房市發展，馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，如果今年第三季國泰房地產指數持續下跌，代表預售屋市場房價反轉已經確立。在這種情況下，央行可能最快在今年第四季宣布鬆綁第七波選擇性信用管制，不排除回到第六波信用管制，將六都第二屋貸款成數從5成調整回6成。

專家認為後續可能鬆綁第七波信用管制。 （圖／TVBS）

何世昌預估接下來房市將呈現量縮價盤整的態勢，而不動產放款集中度是否放寬，也將是影響房市景氣回溫的重要因素。這些低總價預售案雖然提供了入市機會，但購買者仍需考慮地段、坪數等因素，做出明智的選擇。

