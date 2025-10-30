擺脫皮膚病反覆發作！ 中醫治療「排毒期」是自然過程





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】皮膚病反覆發作常令人感到困擾，嚴重時甚至會影響日常生活品質。尤其對於濕疹、汗皰疹和乾癬等慢性或復發性皮膚病患者，常會選擇中醫治療，希望從體質和內在根本原因著手，以期達到改善的目標。



中醫治療皮膚病排毒期是自然過程 時間長短視個人情況而定



聖元中醫院長鄭愛蓮醫師說明，中醫治療皮膚病的初期階段，停用西藥類固醇後，約2週到2個月之間不等，體內濕毒會被誘發從皮表排出，至於排出時間長短和排出情況多寡，則視個人代謝情況以及過去使用多久的類固醇有關。

有些患者誤以為中醫治療是一種「排毒療法」，鄭愛蓮醫師認為，中醫治療並非單純排毒，不會透過強制手段促進身體快速從大小便排「毒」，甚至造成腹瀉，中藥療法是以促進五臟六腑恢復正常代謝，在調理體質的過程中，身體的毛細孔會自然張開，讓皮膚底層暗藏囤積的垃圾一層層排出，排乾淨後就會復原，而這種生理反應中醫稱之為「排毒」。



服用中藥為什麼會有排毒反應？鄭愛蓮醫師提到，很多皮膚病患過往使用類固醇或抗組織胺治療，立刻止癢快速改善，體內的垃圾又被壓制閉鎖，無法排出，但是停藥後下次復發可能更嚴重，而且通常有長期病史，常會反覆發作。



遵照醫囑規律服藥助體內排毒 水藥濃度較高每天早晚服用即可



一名患者服用中藥後，第2、3週出現排毒現象，於是自行從一天3次藥減為2次，認為這樣就不會排那麼多，鄭愛蓮醫師釐清，並非用藥減量、排毒情況就會變少，五臟六腑代謝修復更慢，反而拉長治療期，體內更多垃圾只能從皮膚排出。



鄭愛蓮醫師強調，中醫治療皮膚病，應遵照醫囑規律服藥，才能讓代謝恢復正常。中藥是植物性成分，大約4小時就代謝完畢、排出，視病灶嚴重程度，一天可服藥3至4次藥粉，如果忘了按時服用，過5小時也應盡快服下，2次服藥勿間隔過久。



同時需要注意的是，通常水藥的濃度較高，每天早晚服用即可，對於某些嚴重患者，甚至會再多加1次科學中藥，不過因為水藥需自費，患者可考量經濟預算決定用藥。



濕疹20年病史終於擺脫類固醇！ 中醫「內外同治」是關鍵



中醫治療著重「內外同治」，內服中藥主要是修復臟腑功能、促進正常代謝，皮膚表面則需藉由藥膏修復。鄭愛蓮醫師表示，每次上藥膏前皮膚應清潔乾淨，不舒服別抓、盡量擦藥緩解，每天可擦4、5次，回家洗澡可用肥皂清洗患部再擦藥膏，以利於藥膏吸收滲透。平時可多運動，出汗有助於幫助體內垃圾排出，但記得流汗時用毛巾將患部擦乾，避免發癢搔抓。



鄭愛蓮醫師收治一名33歲的女性患者，從小有濕疹病史近20年，來看診時除臉部以外，前胸後背和肢體都有病灶，甚至嚴重到流水，必須用紗布把小腿包裹才能去上班，因為不想再使用類固醇，所以決定尋求中醫治療。



這名患者治療初期出水嚴重到床單都濕透，夜晚發癢不好睡，認真配合服藥擦藥，2個月後不再出水，體內的濕氣代謝調理後，原本手腳關節紋路部位明顯水腫，也恢復成正常狀態，治療1年左右幾乎完全恢復正常。即便後續因為工作壓力大，導致手部濕疹輕微復發，也在中醫調理下，1個月明顯改善。目前仍持續服用中藥調理，強化五臟六腑功能。



鄭愛蓮醫師提醒，中醫治療不能操之過急，過往身體可能因為飲食不節、熬夜、壓力大等，讓身體耗損過度，因此調理修復需有耐心，通常發病時間較短的濕疹、汗皰疹病患，約3個月到半年能恢復，若是10多年病史，至少需1、2年的時間才能改善。



中醫治療期間須配合飲食忌口 這時段就寢有助身體排毒休養



值得提醒的是，中醫服藥期間必須搭配飲食忌口，如魚蝦螃蟹等海鮮類、牛羊肉等不能吃，每晚12點前必須就寢，11點至凌晨1點是肝膽經運行時間，有助於身體進行排毒和休養。耐心服藥一段時間，待狀況穩定，皮膚也趨於正常，仍需繼續調理體質，並可先從原先忌口的食物慢慢開始吃，建議觀察1週後，如果都沒發作，就不須再服藥。



鄭愛蓮醫師指出，後續若因工作壓力大，或應酬喝酒、熬夜等導致皮膚病復發，立刻調整飲食和睡眠作息，多半能自行恢復；倘若代謝暫時失衡、無法自行修復，盡快回診進行中藥治療，很快就能復原。



