擺脫租屋辦公 嘉縣警局三和派出所新建廳舍動土
（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）嘉義縣警察局中埔分局三和派出所94年成立時租用2棟民宅辦公至今，因空間狹窄不敷使用，縣府向台糖價購土地興建3層新廳舍，今天動土，預計116年3月竣工進駐。
動土典禮由嘉義縣長翁章梁、議長張明達、民進黨立委陳冠廷、警察局長李權哲及中埔鄉長李碧雲等人主持祭祀，地方民眾近百人與會。
翁章梁接受媒體聯訪表示，三和派出所新建廳舍用地位於中埔鄉和興村中華路的台糖加油站旁，屬都市計畫區農業用地，113年5月以新台幣3723萬元向台糖完成協議價購，並變更為機關用地，編列工程經費1億元，興建地上3層辦公廳舍，總樓地板面積約404坪，預計116年3月竣工進駐。
翁章梁表示，派出所與消防局、衛生所同為地方重要基礎設施，新辦公廳舍完工進駐後，將為當地居民提供更為完善的服務。祝福此次工程能夠順利圓滿完成。
李權哲指出，三和地區緊鄰嘉義市人口眾多，警方勤務繁雜，新的派出所完成後，除可改善員警辦公執勤環境外，民眾來洽公也不會沒地方停車。（編輯：李淑華）1141208
