擺脫蒼蠅！苗栗壢西坪奪金後再出招 升級「無蠅農村」接軌國際

苗栗縣政府持續導入「無蠅環境農業轉型計畫」，輔導農民以腐熟有機肥料取代生雞糞。（自然農場提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣卓蘭鎮壢西坪休閒農業區曾獲「全國金牌農村」殊榮，為進一步接軌國際旅遊標準，苗栗縣政府積極推動農業轉型，致力解決傳統農區常見的蒼蠅孳生問題。這項「無蠅環境」計畫成效顯著，不僅已有超過40位農友響應，更獲得國際扶輪社跨國支持。

農業處指出，優質的農遊體驗除了食農活動與特色餐飲，「環境衛生」更是留住國際旅客的關鍵。自壢西坪奪金後，縣府持續導入「無蠅環境農業轉型計畫」，輔導農民以腐熟有機肥料取代生雞糞，目前區內已有37.5公頃農地完成轉型，大幅降低蒼蠅密度，讓遊客能享受更乾淨、舒適的農村旅遊品質。

廣告 廣告

苗栗縣政府持續導入「無蠅環境農業轉型計畫」，輔導農民以腐熟有機肥料取代生雞糞。（自然農場提供／謝明俊苗栗傳真）

這份對環境友善的堅持，也促成了跨國公益合作。台中台興扶輪社與墨西哥 San Luis Empresarial Rotary Club 扶輪社，肯定苗栗推動永續農業的決心，特別申請全球獎助金支持。雙方於30日在壢西坪舉辦「無蠅環境農耕工作坊」，宣示將長期提供有機質肥料，協助在地農民落實友善耕作。

此外，在地知名業者「自然圈農場」與「花露農場」也率先投入，推動農業廢棄物減量與資材再利用，透過「政府輔導、企業贊助、在地落實」的鐵三角模式，讓循環農業在社區扎根。

農業處長陳樹義強調，壢西坪的成功經驗將作為全縣示範指標。未來將持續把這套「無蠅低碳模式」擴散至苗栗各休閒農業區，打造兼具生態永續與國際競爭力的農遊品牌。

更多中時新聞網報導

天空創意節 互動裝置感受當下

保健》T91步槍轟碎臉骨 顱顏重建重生

直美關門 醫美執業須受PGY訓練