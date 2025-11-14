擺脫衰退但未真正復蘇 「經濟五賢人」諫言德國政府

（德國之聲中文網）德國經濟專家委員會數十年來一直為聯邦政府提供咨詢。其年度報告不僅會評估經濟形勢，還會評判政府刺激經濟的措施是否正確。

總理梅爾茨（又譯默茨）的政府執政六個月以來，由五名經濟學家組成的德國經濟專家委員會現在發布首份年度報告。這份報告意義尤為重大，因為經濟增長是聯合政府（基民盟/基社盟與社民黨）的首要任務。然而，不爭的事實是，德國經濟仍未擺脫危機。

看不到真正的復蘇跡象

德國今年的GDP預計僅增長0.2%，2026年預計增長0.9%。與往年相比，這一發展可被視為進步。德國經濟專家委員會主席莫妮卡·施尼策（Monika Schnitzer）在報告發布會上表示：“經過兩年的衰退，德國今年的經濟終於由負轉正。”

然而，與其他歐洲國家相比，德國明顯落後，距離真正的復蘇還很遙遠。施尼策警告說：“要使經濟重回可持續增長軌道，必須提高生產力，尤其要通過更多的創新和投資來實現。”她指出，鑑於當前的地緣政治和結構性挑戰，德國必須制定新的增長和安全政策。

忙於填補預算缺口而不是投資

今年的報告標題是“創造前景，而非浪費機遇”。這裡指的是聯合政府啟動的基礎設施和氣候中和專項基金（SVIK）。該基金通過舉債融資，提供5000億歐元用於基礎設施項目投資，例如學校建設、交通建設以及數字化推廣。經濟專家委員會對此表示贊同，認為該財政方案可能對經濟增長產生顯著影響。

然而，理想與現實往往存在差距。施尼策批評道，“對當前預算和財政狀況的分析表明，實際的增長效應可能仍然相當有限，”據經濟專家委員會的計算，很大一部分資金被用於預算重新分配，以資助消費支出，也就是不創造新資產的支出。

報告指出，不應動用專項基金來支持核心預算中“成問題的措施”，比如資助諸如擴大母親養老金或通勤稅收減免。相反，聯邦預算應持續穩定。施尼策明確表示：“如果我們不想錯失這筆財政援助帶來的機遇，就必須緊急調整這些計劃。”

政府並非必須采納專家的建議

德國總理兼基民盟主席梅爾茨和聯邦勞工部長兼社民黨主席芭貝爾·巴斯面無表情地聽取了批評意見。政府預計不會改變其計劃。財政需求和預算赤字實在太大。梅爾茨表示，“我們確實做出了基於政治考慮的決定，對此你們持批評態度。”

但對於報告中的許多其他觀點，政府表示同意。梅爾茨說，“我們也認同高稅收和高繳費正在阻礙德國的投資活動。我們的價格競爭力必須提高。”這其中也包括解決德國高昂的能源成本問題。目前，德國正與歐盟就降低電價進行談判。梅爾茨說，“我可以向你們保證，聯邦政府正在布魯塞爾積極努力，爭取今年找到解決方案。”

養老基金面臨壓力

梅爾茨重申了為重振德國經濟而計劃采取的其他措施，包括鼓勵企業投資機械設備、實現數字化的有針對性的稅收優惠，從2028年開始降低企業所得稅，以及改革社會保障繳費制度。

多年來，雇主和雇員繳納的醫療保險費、長期護理保險費和養老基金保險費逐年遞增。德國已是老齡化社會，越來越少的繳款人需要為越來越多的退休人員提供保障。今年，將有超過1200億歐元的補貼流入養老基金，這是預算中最大的單項支出。

貧富差距懸殊

德國經濟專家委員會在其報告中建議加大對私人養老金的扶持力度。與其他歐洲國家相比，德國的財富不平等現象十分嚴重。專家們認為，政府必須促進私人家庭的財富積累，例如通過政府支持的投資型退休金儲蓄計劃，這樣既能滿足私人退休後保障，又能促進整體財富積累。

據估計，德國30%至50%的財富來源於繼承和贈與。研究人員批評德國對繼承和贈與征稅不一致性，尤其是企業資產享受著大量的稅收優惠。政府的目標是防止企業因新所有者無力支付繼承稅而被迫倒閉。具有諷刺意味的是，往往是數額巨大的繼承和贈與只需繳納相對較低的稅款。

遺產稅改革迫在眉睫

專家建議限制這些特殊規定。對於資產低於2600萬歐元的企業，應大幅降低免稅額；對於資產超過此數額的企業，應完全取消免稅或至少大幅限制免稅額。取而代之的是引入寬松的延期繳稅方案，以防止企業被迫倒閉。

社民黨、綠黨和左翼黨已提出類似的遺產稅改革方案。然而，基民盟/基社盟認為這些方案對企業的保護力度不足。聯邦憲法法院目前正在審理遺產稅問題。視裁決結果，政府可能需要修訂稅收法規。

