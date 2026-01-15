擺脫負增長 德國經濟走向復蘇？

（德國之聲中文網）根據德國聯邦統計局周四（1月15日）公布的初步數據，2025年德國國內生產總值（GDP）實際同比增長0.2%。

統計局官員介紹，GDP小幅增長主要是由於“私人和政府消費增加”。今年上半年德國私人家庭消費顯著增長，但下半年增長“微乎其微”。而政府消費增長主要是由於“社會保障支出在醫療和長期護理方面的增加”。

然而，去年德國出口經濟依然疲軟。此外，工業設備和建築投資再次下降。統計局認為，聯邦政府用於基礎設施和氣候保護的專項基金去年“沒有起到明顯的推動作用”。

廣告 廣告

聯邦統計局局長布蘭特（Ruth Brand）還強調，制造業增加值連續第三年下降。她補充說：“汽車和機械工程兩大關鍵工業部門均出現虧損。化學工業和其他能源密集型行業的增加值略低於往年本已較低的水平。”總體而言，出口導向型產業受到“美國提高進口關稅”以及“國際市場競爭加劇”（尤其是來自中國的競爭）的雙重打擊。

關於勞動力市場，布蘭特指出，長期的積極趨勢在2025年終結。就業人數有所下降，尤其是在制造業領域。此外，聯邦統計局還指出，與其他國家相比，德國目前的經濟發展勢頭已經落後。西班牙和波蘭等國的經濟產出增長速度明顯更快。

德國聯邦經濟和能源部周四表示，經濟發展在2025年第三季度停滯不前後，到年底“略有回升”。隨著“財政刺激措施的逐步實施”，預計經濟活動將進一步企穩，並在2026年繼續增長。然而，鑑於市場情緒指標低迷，“尚未出現全面經濟復蘇的跡象”。

延伸閱讀：經濟停滯、股市飛漲：德國DAX指數突破25000點

2024年德國GDP萎縮0.5%，2023年降幅高達0.9%。主要經濟研究機構在12月下調了對2026年的預測，德國經濟專家委員會目前預測今年的GDP將將增長0.9%。

漢斯·伯克勒基金會宏觀經濟與商業周期研究所 (IMK) 主任杜利恩（Sebastian Dullien）預計，專項投資基金和不斷增長的國防開支的影響將在2026 年“首次在推動經濟增長方面產生明顯效果”。他還預計住房建設將出現復蘇。

德國復興信貸銀行（KfW）經濟專家朔伊舍邁爾（Philipp Scheuermeyer）預計，“由於政府支出大幅增加，以及可能對私人投資產生的溢出效應，2026年經濟增長將顯著加速。” 但他同時指出，結構性挑戰和地緣政治風險依然存在。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德才 (德新社)