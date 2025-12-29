擺脫過去中二名稱，Google 逐步開放變更 Gmail 電子郵件名稱

多年來，Google 對帳戶註冊所使用的 @gmail.com 電子郵件地址設下無法更改的限制，這組電子郵件地址同時是登入所有 Google 服務的帳號，如果當初註冊沒有謹慎考慮，用粗俗或中二的字眼作為帳號，加上使用一段時間不易變動，被迫沿用已不適合自己的舊身分。不過，現在 Google 政策有了調整。

Google 將會允許你更改帳戶名稱，但無法改掉後半段的 @gmail.com。從變更 Google 帳戶電子郵件地址的詳細說明最早提供印地語版本來看，該功能可能先在印度推出，筆者測試也注意到，在台灣還無法更改帳戶名稱。

Google 帳戶說明顯示，未來當你切換到新電子郵件地址後，將會保留舊電子郵件地址並作為備用，等同於一個 Google 帳戶擁有 2 個 @gmail.com 電子郵件地址，你會收到寄給新舊電子郵件地址的郵件，必須等待 12 個月過後才能變更。

你可以使用新舊電子郵件地址登入 Google 服務，包括 Gmail、Google 雲端硬碟、Google 地圖、YouTube、Google Play 等。此外，原本帳戶中儲存的資料不受影響，包括相片、訊息以及傳送到舊電子郵件地址的郵件。

現在想要確認自己是否已能變更 Google 帳戶電子郵件地址，可在手機或電腦上前往 myaccount.google.com/google-account-email，接著點選「個人資訊」，在「電子郵件」項目下查看是否出現「變更 Google 帳戶電子郵件地址」。如果找不到這個選項，代表暫時無法變更 。

▲ 台灣使用者目前無法變更 Google 帳戶電子郵件地址。（Source：科技新報截圖）

Google 明確指出，變更 Google 帳戶電子郵件地址會逐步向所有使用者推出。這次看到的是官方資訊，而非外流傳聞，對於有這方面需求的 Gmail 使用者而言，相信能感到滿意。

（首圖來源：Google Blog）