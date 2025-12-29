擺脫過去中二名稱，Google 逐步開放變更 Gmail 電子郵件名稱
多年來，Google 對帳戶註冊所使用的 @gmail.com 電子郵件地址設下無法更改的限制，這組電子郵件地址同時是登入所有 Google 服務的帳號，如果當初註冊沒有謹慎考慮，用粗俗或中二的字眼作為帳號，加上使用一段時間不易變動，被迫沿用已不適合自己的舊身分。不過，現在 Google 政策有了調整。
Google 將會允許你更改帳戶名稱，但無法改掉後半段的 @gmail.com。從變更 Google 帳戶電子郵件地址的詳細說明最早提供印地語版本來看，該功能可能先在印度推出，筆者測試也注意到，在台灣還無法更改帳戶名稱。
Google 帳戶說明顯示，未來當你切換到新電子郵件地址後，將會保留舊電子郵件地址並作為備用，等同於一個 Google 帳戶擁有 2 個 @gmail.com 電子郵件地址，你會收到寄給新舊電子郵件地址的郵件，必須等待 12 個月過後才能變更。
你可以使用新舊電子郵件地址登入 Google 服務，包括 Gmail、Google 雲端硬碟、Google 地圖、YouTube、Google Play 等。此外，原本帳戶中儲存的資料不受影響，包括相片、訊息以及傳送到舊電子郵件地址的郵件。
現在想要確認自己是否已能變更 Google 帳戶電子郵件地址，可在手機或電腦上前往 myaccount.google.com/google-account-email，接著點選「個人資訊」，在「電子郵件」項目下查看是否出現「變更 Google 帳戶電子郵件地址」。如果找不到這個選項，代表暫時無法變更 。
▲ 台灣使用者目前無法變更 Google 帳戶電子郵件地址。（Source：科技新報截圖）
Google 明確指出，變更 Google 帳戶電子郵件地址會逐步向所有使用者推出。這次看到的是官方資訊，而非外流傳聞，對於有這方面需求的 Gmail 使用者而言，相信能感到滿意。
Google says it is ‘gradually rolling out’ option to change your @gmail.com address
（首圖來源：Google Blog）
其他人也在看
不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光
根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至2025年11月底，全台4G用戶數仍高達1,679萬戶，5G用戶則成長至1,163萬戶。儘管5G開台多年、資費方案不斷推陳出新，市場上依舊存在數量龐大的「4G釘子戶」。令人意外的是，這些用戶不願升級的主因，並非多數人直覺認為的「資費太貴」。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 74
一卡通發錢啦！手機「完成２步驟」爽領1500元，8200項生活繳費一次搞定
隨著行動支付普及率不斷攀升，民眾對於便利、安全的支付工具需求持續增長。一卡通公司旗下iPASS MONEY APP在此趨勢下異軍突起，下載數量快速成長，成為台灣數位支付市場的重要參與者。一卡通公司近日食尚玩家 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
張文擁5件3C！平板藏三犯案地圖 手機時間「停留2022年」再添疑雲
社會中心／馬聖傑、蔡承翰 台北報導犯下隨機攻擊案件的嫌犯張文，疑似墜樓畏罪身亡，警方在死無對證的情況下，要偵辦案件有難度，目前朝張文身邊的5樣3C產品下手，在張文租屋處，被燒毀的筆電，最難破解，需要輸入金鑰才能存取資料，破解時間恐怕要上百年！另外查扣到的iPhone手機，時間停留在2022年，也讓人匪夷所思。民視 ・ 1 天前 ・ 4
蘋果仍會在 2026 秋季推出第二代 iPhone Air？
iPhone Air 上市後因為銷售表現不如預期，出現不少質疑聲浪，國外一度傳出蘋果可能不會再開發 iPhone Air 2，但也有消息稱蘋果會把第二代 iPh三嘻行動哇 ・ 16 分鐘前 ・ 發起對話
三星Odyssey裸視3D顯示器衝上6K解析度、G6飆出1040Hz畫面更新率，LG推RGB條列OLED顯示器
按照往例，CES開展前夕就是各家顯示器大廠「秀規格」的時刻，而三星與LG稍早不約而同地發表2026年款式電競螢幕陣容。三星今年主打「超高規格」，不僅將裸視3D顯示器解析度推升至6K，更端出了誇張的1040Hz更新率螢幕，LG則聚焦於「畫質精細度」，透過全新的RGB條紋子像素OLED面板，試圖解決OLED螢幕看文字容易有毛邊的長久痛點。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 2
台北騎YouBike注意！元旦起投保公共自行車傷害險才能借
台北市去年恢復YouBike前30分鐘免費，使用人次持續攀升，日均超過20萬人次騎乘，交通局說，明年元旦起完成免費公共自行車傷害險投保才能借車，尚未完整者可到YouBike官網或下載官方APP，填寫資料投保。另外，微笑單車預告，明天（28日）凌晨3點到4點，配合中華電信維護更新設備，部分官網和APP自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
AI「真元年」？2025 AI 服務注目玩法用法回顧（Nano Banana、Open AI Sora、Perplexity）
今次同大家回顧一下，2025 年 AI 服務帶來了什麼令我們留意的玩（用）法給大家。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 1
網路流量熱區出爐！AI賦能行動網路 電信三雄部署2026跨年夜
隨著全臺各縣市2026跨年晚會卡司陸續公布，跨年夜高密度人流與瞬時流量暴增已成為可預期的網路挑戰，三大電信都表示，已經做好應對跨年的準備。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
超越想象的輕薄「電量怪獸」，HONOR Power 2 真機及規格流出
文章來源：Qooah.com 榮耀旗下 WIN系列因全系搭載 10000mAh 青海湖電池而受到關注，智能手機電池容量正式進入「萬級」時代。而繼該系列之後，榮耀又有一款大電池新機為 HONOR Power 2。 根據已有消息，HONOR Power 2 將提供黑色、橙色與白色三種配色。其背部採用了橫向大矩陣鏡頭模組，右側配有條形閃光燈，上方印有「Power」標識。橙色版本的視覺效果與 iPhone 17 Pro 的星宇橙頗為相近，具有較高的外觀辨識度。 規格方面，該機搭載 6.79吋 1.5K LTPS 直屏，處理器選用聯發科天璣8500 Elite，前置鏡頭為 1600萬像素，後置則採用 5000萬主鏡加500萬副鏡的組合。其內置了 10800mAh 的超大容量電池，並支援 80W 有線閃充。 與上一代相比，HONOR Power 2 不僅在電池容量上突破 10000mAh，成為目前電池最大的智能手機，同時還升級採用了金屬中框。儘管電池容量大幅提升，其機身厚度仍控制在 7.98mm，重量為 216g，相比 iPhone 17 Pro Max 顯得更為輕薄。 這款新機預計將在明年1月正Qooah ・ 11 小時前 ・ 發起對話
Exynos 5410 5G 基帶發佈，Galaxy S26 系列通訊心臟，衛星通信三劍客
文章來源：Qooah.com Samsung 發佈了新 5G modem(調制解調器)—— Exynos Modem 5410 晶片，該晶片採用 4nm 工藝製程，已經開始進行量產，大概率會在 Galaxy S26 系列手機進行首發。 Exynos 5410 晶片支援 LTE DTC、NB-IoT NTN 以及 NR-NTN 三種衛星網絡技術。 1、NB-IoT NTN技術：可在偏遠地區通過衛星對外共享位置和簡單文本傳輸。 2、LTE DTC：進一步擴展衛星通信能力，可進行語音通話 3、NR-NTN：是一種5G 非地面網絡，可讓普通手機連接衛星。與常規的發短信不同，該技術可以通過衛星進視像通話，傳輸較大的檔案。 傳輸速度方面，Exynos 5410 數據吞吐能力十分驚人，支援 5G NR 雙連接技術，可以同時使用 FR1（Sub-6GHz 頻段）和 FR2（毫米波頻段），從而達到 14.79Gbps 的超快下載速度。 在單獨使用 FR1 頻段時，Exynos 5410 也有著聚合高達 380MHz 的帶寬，擁有最高 11.2Gbps 的數據傳輸速率。 為保證用戶數據安全，ExynosQooah ・ 11 小時前 ・ 發起對話
保單新戰場3／打造健康生態圈 陪伴保戶
當保險不再只是一紙契約，而是走向事前預防、促進保戶健康的夥伴，壽險業正透過建構「健康生態圈」重新定義與保戶的關係。聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 3
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 18
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 4
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 3 小時前 ・ 381
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 21
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 251